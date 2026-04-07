Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл": повреждены резервуары
Силы обороны Украины в ночь на 7 апреля нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об атаке
По предварительным данным, поражены три резервуара, принадлежащие предприятию "Транснефть-Балтика".
Этот объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, которая обеспечивает финансирование войны против Украины.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Другие поражения
Также Генштаб уточнил результаты ударов, нанесенных 5 апреля.
В частности, в порту "Транснефть-Порт Приморск" повреждены три резервуара типа РВСП-20000, что привело к возгоранию нефтепродуктов.
Речь идет о резервуарах объемом 20 тысяч кубических метров, которые используются для длительного хранения нефти и нефтепродуктов.
Кроме того, на предприятии "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, которая используется для производства битумов.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут наносить удары по ключевым объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ – до полного прекращения агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не буде цього обладнання - не буде відвантаження.