РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12769 посетителей онлайн
Новости Удары по логистике РФ Удары по рф Удары по нефтепортам РФ Удары по энергетике в РФ
1 925 7

Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл": повреждены резервуары

Поражен нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл"

Силы обороны Украины в ночь на 7 апреля нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно об атаке

По предварительным данным, поражены три резервуара, принадлежащие предприятию "Транснефть-Балтика".

Этот объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, которая обеспечивает финансирование войны против Украины.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие поражения

Также Генштаб уточнил результаты ударов, нанесенных 5 апреля.

В частности, в порту "Транснефть-Порт Приморск" повреждены три резервуара типа РВСП-20000, что привело к возгоранию нефтепродуктов.

Речь идет о резервуарах объемом 20 тысяч кубических метров, которые используются для длительного хранения нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, на предприятии "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, которая используется для производства битумов.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут наносить удары по ключевым объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ – до полного прекращения агрессии.

Автор: 

ВСУ (7473) Удары по РФ (858)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Стабільность - прізнак мастєрства!" (С)
Молодці! Не зупиняйтесь!
показать весь комментарий
07.04.2026 17:53 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 17:55 Ответить
було би гарно, як би приетіло ще і у панамакс під завантаженням.
показать весь комментарий
07.04.2026 17:56 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 17:59 Ответить
На росії скасують парад? Ростовчанам заборонили какать, буде бунт https://www.youtube.com/watch?v=P7hw88RKTM0&t=13s
показать весь комментарий
07.04.2026 18:05 Ответить
треба чекати подробиь результатів уаження, бо резервуари - е добре, візально красівоє, але в данному випадку зараз для нас головне - регулярно зносити відвантажувальне обладнання на причалах - трубопровідні системи, запорну арматуру з автоматикою, стендери, вузли СВКН тощо... - все те що значно вразливіше, і важко і дорого відновлювати, і без чого неможливе відвантаження.
Не буде цього обладнання - не буде відвантаження.
показать весь комментарий
07.04.2026 18:20 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 18:26 Ответить
 
 