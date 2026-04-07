Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл": повреждены резервуары

Силы обороны Украины в ночь на 7 апреля нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно об атаке

По предварительным данным, поражены три резервуара, принадлежащие предприятию "Транснефть-Балтика".

Этот объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ, которая обеспечивает финансирование войны против Украины.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие поражения

Также Генштаб уточнил результаты ударов, нанесенных 5 апреля.

В частности, в порту "Транснефть-Порт Приморск" повреждены три резервуара типа РВСП-20000, что привело к возгоранию нефтепродуктов.

Речь идет о резервуарах объемом 20 тысяч кубических метров, которые используются для длительного хранения нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, на предприятии "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, которая используется для производства битумов.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут наносить удары по ключевым объектам противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ – до полного прекращения агрессии.

