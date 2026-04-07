Генштаб подтвердил поражение российского фрегата типа "Буревестник" в Краснодарском крае РФ
Силы обороны нанесли удар по фрегату и ряду других объектов российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, 5 апреля был поражен нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки подтверждены повреждения стендеров причалов №1, №1А и №2, а также поражение стендеров на причалах №6 и №7, повреждение трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти.
Вместе с тем подтверждено поражение 3 резервуаров (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе "Грушовая" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтяной терминал "Шесхарис".
"Буревестник"
"Также зафиксировано попадание двух ударных БПЛА в российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник" – носитель крылатых ракет "Калибр". Масштабы ущерба уточняются", – отметили в Генштабе.
Другие поражения
В ночь на 7 апреля подразделения Сил обороны поразили пункты управления БПЛА в районах Зеленого Запорожской области и Удачного в Донецкой области.
Также зафиксировано поражение скоплений живой силы противника в районах Строгановки и Красногорского Запорожской области и Родинского Донецкой области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и поразили буровую установку "Сиваш".
