Генштаб подтвердил поражение российского фрегата типа "Буревестник" в Краснодарском крае РФ

Силы обороны нанесли удар по фрегату и ряду других объектов российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, 5 апреля был поражен нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки подтверждены повреждения стендеров причалов №1, №1А и №2, а также поражение стендеров на причалах №6 и №7, повреждение трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти.

Вместе с тем подтверждено поражение 3 резервуаров (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе "Грушовая" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтяной терминал "Шесхарис".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фрегат "Адмирал Макаров" был поврежден дважды во время атаки на Новороссийск. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

"Буревестник"

"Также зафиксировано попадание двух ударных БПЛА в российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник" – носитель крылатых ракет "Калибр". Масштабы ущерба уточняются", – отметили в Генштабе.

Другие поражения

В ночь на 7 апреля подразделения Сил обороны поразили пункты управления БПЛА в районах Зеленого Запорожской области и Удачного в Донецкой области.

Также зафиксировано поражение скоплений живой силы противника в районах Строгановки и Красногорского Запорожской области и Родинского Донецкой области.

Читайте: На фронте зафиксировано 82 боестолкновения, наиболее активно враг действует на трех направлениях, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и поразили буровую установку "Сиваш".

Читайте: Украина впервые превзошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News