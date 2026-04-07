На фронте зафиксировано 82 боестолкновения, наиболее активно враг действует на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 82 раза обстрелял позиции Сил обороны. Наибольшее количество обстрелов пришлось на Константиновское, Гуляйпольское и Покровское направления.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 7 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Горки, Искрисковщина, Стариково, Уланово, Малушино, Рогизно.

В Черниговской области – Галагановка, Семеновка и Тимоновичи.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды штурмовал позиции наших защитников, кроме того, осуществил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес один авиационный удар, применив одну управляемую бомбу.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник пять раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка и Песчаное.

Бои на востоке

На Лиманском направлении продолжается вражеская атака на позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Твердохлебово.

На Славянском направлении с начала суток наши защитники остановили одну попытку продвинуться вперед вблизи населенного пункта Рай-Александровка, еще два боестолкновения в районе Ризниковки продолжаются до сих пор.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили двадцать атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Иванополья и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты семнадцать раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Ровно, Покровск, Удачное, Гришино, Дачное, Филия и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах населенных пунктов Сосновка, Сичневое и Вороне.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 18 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Цвиткове, Варваровка, Гуляйпольское, Святопетровка, Прилуки, Горкое, Еленоконстантиновка и Железнодорожное. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского и Таврического. Два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Таврийское.

На Приднепровском направлении враг проводил четыре безуспешных штурмовых операции в направлении Антоновского моста. Населенный пункт Степановка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.