Штурмовые полки раздувают до 13-15 тыс. человек. Люди не успевают организовать управление, - Бутусов

Штурмовые полки и штурмовые действия необходимы, это неотъемлемая часть войны. Но безответственность, бездарность и некомпетентность должны оцениваться и наказываться.

Об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

По словам командира, штурмовые полки и подразделения были, есть и будут.

"Проблемы, претензии к штурмовым полкам, которые вдруг раздувают до размера дивизий, до 13–15 тысяч человек. Это проблема в том, что когда они сразу так расширяются, то там просто не успевают люди организовать управление. Когда создаются эти 15 батальонов и разбрасываются по 10-12 направлениям, штаб полка просто уже не может всем этим управлять. Там логистику уже сложно организовать. Обеспечение, приказы, возникает полный хаос", - пояснил Бутусов.

Он подчеркнул, что решение проблемы планирования и применения людей необходимо всей армии.

Читайте также: Только Третий армейский корпус развернут в полном составе и держит 12% фронта, - Бутусов

"И вот у нас, когда говорят, сейчас идет эта дискуссия, нужны ли нам штурмовые войска. И министр говорит, нам нужна доктрина. Так вот я хочу сказать, друзья, доктрина нужна всей армии. И эту доктрину нужно выполнять. Не только штурмовым войскам нужна доктрина. Нужен учет. А как это быстро изменить? Показывать учет.

Я считаю, что Ставка Верховного главнокомандующего должна начинаться с того, что каждую неделю она проводится, иногда по три раза. Каковы потери за текущий период? Где? Где они наибольшие? Почему? Каково соотношение потерь с противником? Привели ли наши потери к тому, что мы уничтожили больше врагов, или нет? Почему так произошло? Кто несет ответственность за такие приказы? Кто подписывал боевые распоряжения? И тогда вдруг начнут повторяться одни и те же ситуации. И тогда можно будет посчитать, а почему же такие потери? Почему такая низкая эффективность? Почему теряется территория? Почему за словами об успешных контрнаступлениях на самом деле прикрывается отход наших сил и уход, быстрый, стремительный уход с больших наших территорий, наших полос обороны? Вот это будет ответственность и честность", - отметил Бутусов.

Командир взвода беспилотных систем "Хартії" в очередной раз напомнил о необходимости after action review, то есть анализа проведенных действий.

Читайте также: Стоит вести учет потерь на поле боя, чтобы командиры начали понимать причины, - Бутусов

"Штурмовые полки и штурмовые действия нужны, это составная часть войны. Но безответственность, бездарность и некомпетентность должны оцениваться и должны наказываться. Как минимум на служебном уровне, я считаю. Поэтому пока у нас армия не перейдет на управление армейскими корпусами, пока у нас все будет идти по звонку с одного телефона, пока у нас каждой ротой будет командовать один руководитель и вести бой за каждую посадку, у нас будет такой постоянный хаос и будут постоянные проблемы, потому что так нельзя воевать.

Дело не в том, что у нас нельзя воевать, так никто не воевал в мире. Таких примеров нет. Мировые войны уже были, пехотные войны были, массовые мобилизационные войны были, а вот такого бардака, чтобы в армии не было воюющих звеньев армейских корпусов, звеньев дивизий, и все воевали только тактические подразделения под руководством Генштаба, ну это только украинское ноу-хау, к сожалению. Что потом будет оценено очень негативно в будущих учебниках истории. Поэтому, друзья, такая ситуация, таково мое мнение по штурмовым полкам. Полки нужно вводить в структуру армии, закреплять их за зонами ответственности, оперативные задачи должны решать бригады, органы управления, корпуса, бригады в составе корпусов, полки в составе корпусов, и это будет системность действий. А не медийные доклады. Кто там у нас единственный, незаменимый руководитель, военачальник. Тогда будет толк", - подытожил он.

Читайте также: Вместо планирования боев мы обрекаем себя на героические потери, которые не требуются стратегической обстановкой, - Бутусов