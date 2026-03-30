Стоит вести учет потерь на поле боя, чтобы командиры начали понимать причины, - Бутусов

Учет потерь на передовой должен стать основой для анализа во многих наших частях и соединениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.



"Так же, как у нас учтены дроны, так же у нас должны быть учтены люди. Возможности для этого все есть. Как только у нас будут учтены причины потерь, командиры, у которых самые большие потери, тогда начнут задумываться: "А почему так? Каковы причины? Почему на одном участке в тяжелых условиях, где врага убивают не меньше, наши потери значительно меньше? А на соседнем участке идут потери без результатов", - подчеркнул он.

По словам Бутусова, сейчас такая статистика уже ведется Министерством обороны.

"Там есть очень интересные, очень важные и очень неприятные детали, которые должны стать основой для анализа по многим нашим частям и соединениям. То есть соотношение потерь, которое нужно исправлять", - подытожил он.

Читайте: У нас до сих пор нет планового применения войск на всех участках фронта, что является основной причиной потерь, - Бутусов