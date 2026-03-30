Стоит вести учет потерь на поле боя, чтобы командиры начали понимать причины, - Бутусов

Учет потерь на передовой должен стать основой для анализа во многих наших частях и соединениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.

Подробности

"Так же, как у нас учтены дроны, так же у нас должны быть учтены люди. Возможности для этого все есть. Как только у нас будут учтены причины потерь, командиры, у которых самые большие потери, тогда начнут задумываться: "А почему так? Каковы причины? Почему на одном участке в тяжелых условиях, где врага убивают не меньше, наши потери значительно меньше? А на соседнем участке идут потери без результатов", - подчеркнул он.

 По словам Бутусова, сейчас такая статистика уже ведется Министерством обороны.

 "Там есть очень интересные, очень важные и очень неприятные детали, которые должны стать основой для анализа по многим нашим частям и соединениям. То есть соотношение потерь, которое нужно исправлять", - подытожил он.

Читайте: У нас до сих пор нет планового применения войск на всех участках фронта, что является основной причиной потерь, - Бутусов

Топ комментарии
Нігуя собі! - а зараз шо - махновщина - ніякої відповідальності?
30.03.2026 14:36 Ответить
саме так.
30.03.2026 14:37 Ответить
А навіщо призначати таких тупих командирів. Якщо вони нічого не розуміють? От буквально нічого? Ні причин, ні наслідків?
30.03.2026 14:34 Ответить
А навіщо призначати таких тупих командирів. Якщо вони нічого не розуміють? От буквально нічого? Ні причин, ні наслідків?
30.03.2026 14:34 Ответить
ти дурак ? У нас президент і головнокомандувач з Ай К'ю менше 80, а ти про якихось командирів
30.03.2026 14:40 Ответить
Деякі комбати не володіють елементарними знаннями необхідними для командира, не знають які документи потрібно оформлювати для документування бойових дій. Командири це слабка ланка ЗСУ. Потрібні курси для комбатів, комбригів, комкорів.
30.03.2026 14:47 Ответить
Деякі (переважна більшість) носії інших професій - дебіли
30.03.2026 14:50 Ответить
Але від них не залежить життя і здоровя тисяч підлеглих. Геній диванно-штурмових військ, різницю розумієш?
30.03.2026 15:04 Ответить
в статуті сил оборони Ізраілю немає команди "вперед". Там прописана команда "за мною"

Різницю розумієш ?
30.03.2026 15:39 Ответить
Атєц радной, ти про що взагалі? На городі бузина, а в Києві дядько. Зачєм?
30.03.2026 16:25 Ответить
Питання, а є стільки " розумних, талановитих, совістливих, креативних, вміючих відстоювати власну думку, патріотичних і незаангажованих..", щотб на всіх вистачало?
Це як бабці на лавочках-хорошобіть багатім і здоровим...

Чому навіть Полуполковник Онтолє Гріцацуєв із твоєю допомогою таких чомусь не знайшов?

Легко вести пусті балачки, легко відкрити " охвіс простих рішень".

Важко ті " рішення" і балачки реалізовувати у дитяя...
30.03.2026 15:46 Ответить
Я про тих командирів, які безпосередньо всім керують на всіх рівнях. Їх десяткі тисяч. І лише від них залежить, що і як робиться на місцях. Зелений торчок номінально верхголовком. Якби генерали, полковники і майори були адекватні, то всі зайоби генералісімуса б ігнорувались. І не створювались б зайоби з власної ініціативи. Ви що в армії не служили?
30.03.2026 15:02 Ответить
А вони ведуться? Тим більше м'ясні командири звільнені від відповідальності за втрати (роби що схочу, а мені ніхто нічого не зробить) а солдат на рівні кріпака якщо не гірше, може докорінно міняти цю систему? Це не рашка не м'яса не рахують, або система око за око, якщо в твоєму підрозділі багато втрат то він сам стає солдатом і йде на передок.
30.03.2026 14:35 Ответить
по якому Закону він стає солдатом і йде на передок ? По тому закону, який Юзік прийняв ?
30.03.2026 14:52 Ответить
Я кажу взагалі би б таке ввели, за значні витрати вищий за чином переводе цього командира в солдати і все! В армії все можливо, а чому ні?
30.03.2026 14:56 Ответить
ну і хто б таке ввів ? Чотириразовий ухилянт Зеленський чи Лисий з Кварталу, чи Юзік ?
30.03.2026 15:36 Ответить
Не гальмуй, чи то твій постійний робочий стан?
30.03.2026 15:05 Ответить
то постійний стан Юзіка і тих, хто його вибрав керувати країною. Ти з їх когорти ?
30.03.2026 15:35 Ответить
Базою для рішення по командирам має стати.
30.03.2026 14:35 Ответить
30.03.2026 14:36 Ответить
30.03.2026 14:37 Ответить
А що - про це хтось не знав ?
30.03.2026 15:26 Ответить
де вони грошi вiзьмуть облiкувавши втрати?! Безвicтi зручно.. Дрони, то iнше.
30.03.2026 14:36 Ответить
тобто на пятий рік війни ще не ведеться облік втрат і не визначаються командири в яких втрати не співставні з задачами? Серйозно?
30.03.2026 14:51 Ответить
Мабуть чекають перемоги, яка все спише.
30.03.2026 14:54 Ответить
Ну от не потрібно так дивуватись. Ви ж не з іншої планети до нас прилетіли. Бардак скрізь, а в армії він максимальний, бо всім ,крім штурмовика в окопі, вигідний.
30.03.2026 15:08 Ответить
Всюди в зсу люта махновщина ніхто ні за що не відповідає, крім! Третьої штурмової! (Сарказм звісно)
30.03.2026 15:02 Ответить
Дрони дорого коштують, а кріпаки дешеві і можуть пропасти безвісти.
30.03.2026 15:02 Ответить
Еех, ми он Юзіка втратили і не помітили...
30.03.2026 15:23 Ответить
Як тільки у нас будуть обліковані причини втрат, командири, у яких найбільші втрати, тоді почнуть задумуватися: "А чому так? Які причини? Чому на одній ділянці в важких умовах, де ворога вбивається не менше, наші втрати значно менші? А на сусідній ділянці йдуть втрати без результатів", - наголосив він.Тут варто ставити питання "а накуя такий командир і чи не є він рашистський "служивий".котрий вчиняє дії для знищення особового складу захисників України...
30.03.2026 15:30 Ответить
 
 