Стоит вести учет потерь на поле боя, чтобы командиры начали понимать причины, - Бутусов
Учет потерь на передовой должен стать основой для анализа во многих наших частях и соединениях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.
"Так же, как у нас учтены дроны, так же у нас должны быть учтены люди. Возможности для этого все есть. Как только у нас будут учтены причины потерь, командиры, у которых самые большие потери, тогда начнут задумываться: "А почему так? Каковы причины? Почему на одном участке в тяжелых условиях, где врага убивают не меньше, наши потери значительно меньше? А на соседнем участке идут потери без результатов", - подчеркнул он.
По словам Бутусова, сейчас такая статистика уже ведется Министерством обороны.
"Там есть очень интересные, очень важные и очень неприятные детали, которые должны стать основой для анализа по многим нашим частям и соединениям. То есть соотношение потерь, которое нужно исправлять", - подытожил он.
