У нас до сих пор нет планового применения войск на всех участках фронта, что является основной причиной потерь, - Бутусов
Чтобы сократить потери Сил обороны и увеличить потери российских оккупантов, необходима реформа корпусов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.
Как уменьшить потери?
"Это очень слабое место Украины. К сожалению, за год реформа корпусов у нас не реализована. Она начата и показывает хорошие результаты по разным направлениям. Но, к сожалению, беспорядок и хаос в управлении войсками являются основной причиной потерь", - отметил командир.
Он подчеркнул, что до сих пор нет планового применения войск на всех участках фронта.
"А только плановое применение войск, плановое обеспечение людьми, плановое обеспечение снарядами, дронами и всем остальным, все это возможно только при организации войск, которая способна реализовать такую плановость.
Если у нас постоянный хаос, если на фронте непонятно, кто за участок отвечает, командиров меняют как пешек и непонятно, кто и за что отвечает...", - добавил Бутусов.
