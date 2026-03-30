У нас до сих пор нет планового применения войск на всех участках фронта, что является основной причиной потерь, - Бутусов

Бутусов назвал основную причину потерь в армии: что известно?

Чтобы сократить потери Сил обороны и увеличить потери российских оккупантов, необходима реформа корпусов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартія" Юрий Бутусов.

Как уменьшить потери?

"Это очень слабое место Украины. К сожалению, за год реформа корпусов у нас не реализована. Она начата и показывает хорошие результаты по разным направлениям. Но, к сожалению, беспорядок и хаос в управлении войсками являются основной причиной потерь", - отметил командир.

Он подчеркнул, что до сих пор нет планового применения войск на всех участках фронта.

"А только плановое применение войск, плановое обеспечение людьми, плановое обеспечение снарядами, дронами и всем остальным, все это возможно только при организации войск, которая способна реализовать такую плановость.

Если у нас постоянный хаос, если на фронте непонятно, кто за участок отвечает, командиров меняют как пешек и непонятно, кто и за что отвечает...", - добавил Бутусов.

Топ комментарии
+5
Подивимся на презедента і все стане зрозуміло чому все через одне місто
30.03.2026 14:06 Ответить
+2
Якраз планів у нас більше ніж потрібно, а також додатків до них. А ще аркушів погодження і ознайомлення.
30.03.2026 14:06 Ответить
+2
Десятиліттями в армії мирного часу завжди був бардак а в воюючій армії - і поготів. Українці - не німці - орднунг чуже слово. І як не перемішувати - підсумки цього на карті.
30.03.2026 14:16 Ответить
30.03.2026 14:06 Ответить
Бутусову вірю.
30.03.2026 14:06 Ответить
Кричали шо потрібні корпуси - є корпуси - тепер потрібен план
30.03.2026 14:06 Ответить
Права - купіл, єздіть - нє купіл.
30.03.2026 14:09 Ответить
Як не реформуй, а якщо недоумків критична більшість, то позитивних змін не бачити ще довго
30.03.2026 14:10 Ответить
Нема корпусів. Бутусов писав раніше, що фактично створений лише один корпус, "3-й".
30.03.2026 14:38 Ответить
30.03.2026 14:06 Ответить
30.03.2026 14:16 Ответить
Ціна усунення професійного гк і дивовижно,чому не сказали: так не можна.
30.03.2026 14:25 Ответить
безлад і хаос в управліннi краiною i як наслiдок: 1,2,3..
30.03.2026 14:29 Ответить
У нас до сих пір м'ясні командири і м'ясні штурми в самому розквіті (полк скеля , в простонародді м'ясокомбінат , цікаво хто ж керує цим м'ясокомбінатом? Ходять чутки що друг, сват чи брат сирка)
30.03.2026 14:38 Ответить
Зате у нас корпуси понаробили. Негайно тварожнікоффу черговий орден "За мужність".
30.03.2026 14:38 Ответить
 
 