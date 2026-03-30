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Новини Корпусна система в ЗСУ
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У нас досі нема планового застосування військ на всіх ділянках фронту, що є основною причиною втрат, - Бутусов

Бутусов назвав основну причину втрат у війську: що відомо?

Oоб зменшити втрати Сил оборони та підвищити втрати російських окупантів потрібна реформа корпусів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.

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Як зменшити втрати?

"Це дуже слабке місце України. На жаль, за рік реформа корпусів у нас нереалізована. Вона започаткована та показує хороші результати на різних напрямках. Але, на жаль, безлад і хаос в управління військами є основною причиною втрат", - зазначив командир.

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Він наголосив, що досі немає планового застосування військ на всіх ділянках фронту.

"А тільки планову застосування військ, планове забезпечення людьми, планове забезпечення снарядами, дронами та всім іншим, все це можливо тільки при організації військ, яка таку плановість здатна реалізувати.

Якщо у нас постійний хаос, якщо на фронті не зрозуміло, хто за ділянку відповідає, командирів міняють як пішаків і незрозуміло, хто та за що відповідає...", - додав Бутусов.

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Автор: 

бойові дії (6088) Бутусов Юрій (3671)
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Топ коментарі
+20
Подивимся на презедента і все стане зрозуміло чому все через одне місто
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30.03.2026 14:06 Відповісти
+14
Як не реформуй, а якщо недоумків критична більшість, то позитивних змін не бачити ще довго
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30.03.2026 14:10 Відповісти
+12
Десятиліттями в армії мирного часу завжди був бардак а в воюючій армії - і поготів. Українці - не німці - орднунг чуже слово. І як не перемішувати - підсумки цього на карті.
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30.03.2026 14:16 Відповісти

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