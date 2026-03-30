У нас досі нема планового застосування військ на всіх ділянках фронту, що є основною причиною втрат, - Бутусов
Oоб зменшити втрати Сил оборони та підвищити втрати російських окупантів потрібна реформа корпусів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.
Як зменшити втрати?
"Це дуже слабке місце України. На жаль, за рік реформа корпусів у нас нереалізована. Вона започаткована та показує хороші результати на різних напрямках. Але, на жаль, безлад і хаос в управління військами є основною причиною втрат", - зазначив командир.
Він наголосив, що досі немає планового застосування військ на всіх ділянках фронту.
"А тільки планову застосування військ, планове забезпечення людьми, планове забезпечення снарядами, дронами та всім іншим, все це можливо тільки при організації військ, яка таку плановість здатна реалізувати.
Якщо у нас постійний хаос, якщо на фронті не зрозуміло, хто за ділянку відповідає, командирів міняють як пішаків і незрозуміло, хто та за що відповідає...", - додав Бутусов.
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