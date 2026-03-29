Стратегии РФ и Украины 2026 | Юрий Бутусов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Какова стратегия Украины на пятом году полномасштабного российского вторжения? Как изменилась тактика российских оккупантов и к чему следует готовиться Силам обороны в 2026 году?

Об этом в прямом эфире рассказывает командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.

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Новые инициативы Минобороны Украины

Ранее сообщалось, что в Минобороны работают над рядом решений для усиления обороны.

В частности, министр Федоров сообщал о начале аудита потерь на поле боя, а также о запуске базового минимума обеспечения бригад дронами.

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