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Стратегии РФ и Украины 2026 | Юрий Бутусов. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Какова стратегия Украины на пятом году полномасштабного российского вторжения? Как изменилась тактика российских оккупантов и к чему следует готовиться Силам обороны в 2026 году?

Об этом в прямом эфире рассказывает командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Новые инициативы Минобороны Украины 

  • Ранее сообщалось, что в Минобороны работают над рядом решений для усиления обороны.
  • В частности, министр Федоров сообщал о начале аудита потерь на поле боя, а также о запуске базового минимума обеспечения бригад дронами.

Читайте также: Анонсированный Федоровым аудит потерь — правильное намерение, которое может изменить доктрину войны, — Бутусов

Автор: 

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Топ комментарии
+4
цікавий ефір, дякую

але не зовсім погоджуюсь, що єдиною стратегією є продовження війни. Кожен загинувший герой - страшенна втрата для України, тому треба шукати асиметричні варіанти замороження війни. Через створення ядерної та хімічної зброї.
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29.03.2026 22:56 Ответить
+2
Цікаво було б почути про стратегію Зєлєнского і як ця стратегія корелюється зі стратегією України. Зєлєнскій сам заявив, що все стратегічне для нього чуже. І той управлінський хаос, сумнівні кадрові рішення не дають приводу говорити про поняття "стратегія України". Хотілося б помилятися, але...
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29.03.2026 22:46 Ответить
+1
буде у вас час Юрію прочитати це - фальшивих УБД наплодили в штабах..в маленьких містечках всі як на лодоні... у військах сховалися блатні і платять командирам свою бойову зарплатню і відсежуються на шашликах . з УБд... надія на справедливість згоріла в українців...
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30.03.2026 08:14 Ответить

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