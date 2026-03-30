Варто вести облік втрат на полі бою, щоб командири почали розуміти причини, - Бутусов
Облік втрат на передовій має стати базою для аналізу по багатьох наших частинах та з'єднаннях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.
Подробиці
"Так само як у нас обліковані дрони, так само у нас мають обліковані люди. Можливості для цього всі є. Як тільки у нас будуть обліковані причини втрат, командири, у яких найбільші втрати, тоді почнуть задумуватися: "А чому так? Які причини? Чому на одній ділянці в важких умовах, де ворога вбивається не менше, наші втрати значно менші? А на сусідній ділянці йдуть втрати без результатів", - наголосив він.
За словами Бутусова, зараз така статистика вже проводиться Міністерством оборони.
"Там є дуже цікаві, дуже важливі і дуже неприємні деталі, які мають стати базою для аналізу по багатьох наших частинах та з'єднаннях. Тобто співвідношення втрат, яке потрібно виправляти", - підсумував він.
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