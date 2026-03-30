Варто вести облік втрат на полі бою, щоб командири почали розуміти причини, - Бутусов

Облік втрат на передовій має стати базою для аналізу по багатьох наших частинах та з'єднаннях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов.

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Подробиці

"Так само як у нас обліковані дрони, так само у нас мають обліковані люди. Можливості для цього всі є. Як тільки у нас будуть обліковані причини втрат, командири, у яких найбільші втрати, тоді почнуть задумуватися: "А чому так? Які причини? Чому на одній ділянці в важких умовах, де ворога вбивається не менше, наші втрати значно менші? А на сусідній ділянці йдуть втрати без результатів", - наголосив він.

За словами Бутусова, зараз така статистика вже проводиться Міністерством оборони.

"Там є дуже цікаві, дуже важливі і дуже неприємні деталі, які мають стати базою для аналізу по багатьох наших частинах та з'єднаннях. Тобто співвідношення втрат, яке потрібно виправляти", - підсумував він.

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