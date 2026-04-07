Штурмові полки роздувають до 13-15 тис. осіб. Люди не встигають організувати управління, - Бутусов

Штурмові полки і штурмові дії потрібні, це складова частина війни. Але безвідповідальність, бездарність і некомпетентність мають оцінюватись і мають каратись.

Про це заявив у командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами командира, штурмові полки та підрозділи були, є і будуть.

"Проблеми, претензії до штурмових полків, які раптом роздувають до розміру дивізій, до 13-15 тисяч людей. Це проблема того, що коли воно одразу так розширюється, то управління не встигає, там не встигають просто люди організувати управління. Коли ці створюються 15 батальйонів і розкидають на 10-12 напрямків, штаб полку просто вже не може всім цим керувати. Там логістику вже проблемно організувати. Забезпечення, накази, повний хаос виникає", - пояснив Бутусов.

Він наголосив, що розв'язання проблеми планування та застосування людей потрібне всій армії.

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"І от у нас, коли кажуть, зараз іде оця дискусія, чи треба нам штурмові війська. І міністр каже, нам треба доктрина. Так от я хочу сказати, друзі, доктрина треба всій армії. І цю доктрину треба виконувати. Не тільки штурмовим військам треба доктрина. Треба облік. А як це змінити швидко? Показувати облік.

Я вважаю, Ставка Верховного головнокомандувача має починатись з того, кожен тиждень вона проводиться, інколи по три рази. Які втрати за поточний період? Де? Де вони найбільші? Чому? Яке співвідношення втрат з ворогом? Чи наші втрати призвели до того, що ми знищили більше ворогів, чи ні? Чому так сталося? Хто несе відповідальність за такі накази? Хто підписував бойові розпорядження? І тоді раптом почнуть повторюватись одні і ті ж ситуації. І тоді можна буде порахувати, а чому ж такі втрати? Чому така низька ефективність? Чому втрачається територія? Чому за словами про успішні контрнаступи насправді прикривається відхід наших сил і залишення, швидке, стрімке залишення великих наших територій, наших смуг оборони? Оце буде відповідальність і чесність", - зазначив Бутусов.

Командир взводу безпілотних систем "Хартії" вкотре нагадав про необхідність "after action review", тобто аналіз проведених дій.

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"Штурмові полки і штурмові дії потрібні, це складова частина війни. Але безвідповідальність, бездарність і некомпетентність мають оцінюватись і мають каратись. Як мінімум на службовому рівні, я вважаю. Тому поки у нас не перейде армія на управління армійськими корпусами, поки у нас буде все йти по дзвінку з одного телефона, поки у нас кожною ротою буде командувати один керівник і боєм за кожну посадку, у нас буде отакий постійний хаос і постійні будуть проблеми, тому що так не можна воювати.

Це не те, що у нас не можна воювати, так ніхто не воював у світі. Нема таких прикладів. Світові війни вже були, піхотні війни були, масові мобілізаційні війни були, а от такого бардака, щоб не було в армії воюючій ланки армійських корпусів, ланки дивізій, і все воювали тільки тактичні підрозділи під керівництвом Генштаба, ну це тільки українське ноу-хау, на жаль. Яке потім буде оцінено дуже негативно в майбутніх підручниках історії. Тому, друзі, така ситуація, така моя думка по штурмових полках. Полки треба вводити в структуру армії, закріпляти їх за смугами відповідальності, оперативні завдання мають вирішувати бригади, органи управління, корпуси, бригади в складі корпусів, полки в складі корпусів, і це буде системність дій. А не медійні доповіді. Хто там у нас єдиний, незамінний керівник, воєначальник. Тоді буде толк", - підсумував він.

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