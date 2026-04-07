Замість планування боїв, ми прирікаємо себе на героїчні втрати, що не вимагаються стратегічною обстановкою, - Бутусов

Обстановка на фронті не потребує того, щоб наші війська прирікались на повне оточення або напівоточення.

Про це у своєму відео заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що росіяни зі сходу - сторони Мирнограду та із заходу - з боку села Гришиного фактично майже оточив Покровськ.

"Ворог повністю контролює більшу частину Покровська на даний момент і зараз повністю створив загрозу повного оточення наших позицій. Така ситуація створилася не вчора, а не позавчора, а ще кілька місяців тому. Росіяни контролюють всі багатоповерхівки Покровська, розташували на них антени своїх операторів дронів позиції БПЛА.

Велику кількість, у них там зручні багатоповерхівки, зручні укриття, їм зручно працювати з Покровська. Наші воїни завдають ударів, звичайно, по їхніх комунікаціях, але це далеко не щодня вдається, навіть через погоду. І ворог завдає ударів, фактично створює вогневий контроль, дроновий контроль безперервний на цією однією трасою постачання, маршрутом, який ворог ще не встиг перерізати на землі", - пояснив Бутусов.

Коментуючи ситуацію із 425-м штурмовим полком "Скеля" він заявив, що люди, які в цьому штурмовому полку виконують ці завдання, вони роблять те, що від них вимагається наказами.

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"Це героїчна операція. Я не знаю, які ще підрозділи могли б це виконати в Україні. Можливо, ще якісь, можливо, кілька є ще, безумовно, у нас багато гідних військових частин. Але виконувати такі завдання в таких умовах? І хто ж видає такі накази триматись в таких умовах? Можу сказати, що це однозначно не може бути сам по собі полк в таких невигідних умовах. Очевидно, і вище військове командування, і Ставка Верховного Головнокомандувача в курсі цієї ситуації. Вони ж не тільки читають блогерів, я так впевнений.

Вони ж дивляться, а які втрати на цій ділянці фронту внаслідок таких наказів стояти на смерть і таких заходів на техніці, на позиції, проривів на свої позиції. Я думаю, що очевидно, що і співвідношення втрат аналізується. А скільки ворог втрачає в такій конфігурації фронту? Чи ми більше втрачаємо, чи ворог? Все це треба рахувати, і люди, які дають наказ триматись там, ставлять завдання, які виконують потім штурмові полки. Вони це добре мають бачити. І добре бачать", - наголосив він.

За словами Бутусова, якщо прирікати війська, робити подвиги, прориватися на позиції з боєм, під ударами ворога, при повній тактичній перевазі ворога, то без втрат, без таких уражень, це просто неможливо зробити.

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"Я вважаю, що обстановка на фронті, на мій погляд, не потребує того, щоб наші війська прирікались на повне оточення або напівоточення, щоб вони змусили прориватись на позиції. Я вважаю, що планування таких дій ось таким чином халатне, безвідповідальне, як до військ, так і до втрат наших людей. Замість того, щоб планувати, організовувати бої в обороні, ми прирікаємо самі себе на героїчні втрати, героїчні вчинки, які не вимагаються стратегічною обстановкою.

Ворог накатується на нас, його знищують дронами, громлять, він має великі втрати. Навіщо нам діяти за логікою росіян? Навіщо нам прирікати себе, замість того, щоб в обороні знищувати наступаючого ворога, проводячи ефективні контратаки під контролем наших дронів, з повною реалізацією нашої технологічної переваги, переваги в інтелекті над російською армією. Замість цього ми чомусь повторюємо дії російської армії. В чому сенс?

Я розумію, коли давали наказ, заводили "Скелю" в листопаді 2025 року в Покровськ. Тримати оці залишки приватного сектору на північній околиці, якусь промзону. Фронт сипався, треба було якимось чином його стабілізувати. Це було шість місяців тому, стабілізація відбулась. Зараз навіщо тримати? Для доповіді, що ми досі маємо позиції в міській смузі Покровська? Це для цього робиться? Просто так?" - підсумував він.

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Що передувало?

1 квітня радник міністра оборони Сергій Стерненко опублікував у своєму телеграм-каналі кілька скриншотів із відео з підбитою технікою.опублікував у своєму телеграм-каналі кілька скриншотів із відео з підбитою технікою. За його словами це "залишки техніки 425 полку "Скеля" біля Покровська", яку розбили російські окупанти.

Радник міністра заявив, що 425 окремий штурмовий полк "Скеля" відправив механізовану колону на штурм позицій біля Покровська на Донеччині. Через це багато воїнів ЗСУ загинуло.

Водночас у "Скелі" заявили, що Стерненко зробив висновок із відео з російських джерел і його інформація не відповідає дійсності.

Також у підрозділі розповіли про перебіг контратаки, яка мала місце 31 березня. У "Скелі" підтвердили, що 31 березня їхній підрозділ проводив штурмові дії, щоб зайти та закріпитися на одній із ділянок міста Покровськ.

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