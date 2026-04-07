Вместо планирования боев, мы обрекаем себя на героические потери, которые не требуются стратегической обстановкой, - Бутусов

Обстановка на фронте не требует, чтобы наши войска попадали в боевое окружение или полуокружение.

Об этом в своем видео заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что россияне с востока - со стороны Мирнограда - и с запада - со стороны села Гришино - фактически почти окружили Покровск.

"Враг полностью контролирует большую часть Покровска на данный момент и сейчас полностью создал угрозу полного окружения наших позиций. Такая ситуация сложилась не вчера, не позавчера, а еще несколько месяцев назад. Россияне контролируют все многоэтажки Покровска, разместили на них антенны своих операторов дронов, позиции БПЛА.

Их там много, у них там удобные многоэтажки, удобные укрытия, им удобно работать из Покровска. Наши воины наносят удары, конечно, по их коммуникациям, но это далеко не каждый день удается, в том числе из-за погоды. И враг наносит удары, фактически создает огневой контроль, беспрерывный дронный контроль над этой единственной трассой снабжения, маршрутом, который враг еще не успел перерезать на земле", - пояснил Бутусов.

Комментируя ситуацию с 425-м штурмовым полком "Скала", он заявил, что люди, которые в этом штурмовом полку выполняют эти задачи, делают то, что от них требуется приказами.

"Это героическая операция. Я не знаю, какие еще подразделения могли бы это выполнить в Украине. Возможно, еще какие-то, возможно, несколько есть еще, безусловно, у нас много достойных воинских частей. Но выполнять такие задачи в таких условиях? И кто же издает такие приказы держаться в таких условиях? Могу сказать, что это однозначно не может быть сам по себе полк в таких невыгодных условиях. Очевидно, и высшее военное командование, и Ставка Верховного Главнокомандующего в курсе этой ситуации. Они же не только читают блогеров, я в этом уверен.

Они же смотрят, а какие потери на этом участке фронта в результате таких приказов стоять до последнего и таких мер по технике, по позициям, прорывов на свои позиции. Я думаю, что очевидно, что и соотношение потерь анализируется. А сколько теряет враг в такой конфигурации фронта? Мы теряем больше или враг? Все это нужно считать, и люди, которые отдают приказ держаться там, ставят задачи, которые затем выполняют штурмовые полки. Они должны это хорошо видеть. И хорошо видят", - подчеркнул он.

По словам Бутусова, если обрекать войска на подвиги, прорываться на позиции с боем, под ударами врага, при полном тактическом превосходстве врага, то без потерь, без таких поражений, это просто невозможно сделать.

"Я считаю, что обстановка на фронте, на мой взгляд, не требует того, чтобы наши войска подвергались боевому окружению или полуокружению, чтобы их заставляли прорываться на позиции. Я считаю, что планирование таких действий вот таким образом халатно, безответственно, как по отношению к войскам, так и к потерям наших людей. Вместо того, чтобы планировать, организовывать бои в обороне, мы обрекаем самих себя на героические потери, героические поступки, которые не требуются стратегической обстановкой.

Враг наваливается на нас, его уничтожают дронами, громили, он несет большие потери. Зачем нам действовать по логике россиян? Зачем нам обрекать себя, вместо того чтобы в обороне уничтожать наступающего врага, проводя эффективные контратаки под контролем наших дронов, с полной реализацией нашего технологического преимущества, преимущества в интеллекте над российской армией. Вместо этого мы почему-то повторяем действия российской армии. В чем смысл?

Я понимаю, когда давали приказ, заводили "Скалу" в ноябре 2025 года в Покровск. Держать эти остатки частного сектора на северной окраине, какую-то промзону. Фронт рушился, нужно было каким-то образом его стабилизировать. Это было шесть месяцев назад, стабилизация состоялась. Сейчас зачем держать? Для отчета, что у нас до сих пор есть позиции в городской полосе Покровска? Это для этого делается? Просто так?" - подытожил он.

Что предшествовало?

1 апреля советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал в своем Telegram-канале несколько скриншотов из видео с подбитой техникой. По его словам, это "остатки техники 425-го полка "Скала" возле Покровска", которую разгромили российские оккупанты.

Советник министра заявил, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" отправил механизированную колонну на штурм позиций возле Покровска в Донецкой области. Из-за этого погибло много воинов ВСУ.

В то же время в "Скале" заявили, что Стерненко сделал вывод из видео из российских источников и его информация не соответствует действительности.

Также в подразделении рассказали о ходе контратаки, которая имела место 31 марта. В "Скале" подтвердили, что 31 марта их подразделение проводило штурмовые действия, чтобы зайти и закрепиться на одном из участков города Покровск.

