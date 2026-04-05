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Что не так со штурмовыми полками | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов анализирует системные проблемы в создании и применении штурмовых полков ВСУ.

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В выпуске Бутусов разбирает ошибки в управлении, вопрос подготовки личного состава и как изменить подходы, чтобы сохранить жизнь бойцов.

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Що передувало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что бывший командир батальона в 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин заявил о недоверии к "штурмовым полкам Сырского".
  • Также сообщалось, что советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что 425 отдельный штурмовой полк "Скала" отправил механизированную колонну на штурм позиций возле Покровска Донецкой области. Из-за этого многие воины ВСУ погибли.
  • В подразделении назвали его выводы ложными и соответствующими пропаганде РФ.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4420) ВСУ (7954) Бутусов Плюс (75) Штурмовые войска (20)
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Топ комментарии
+15
Треба дивитися на проблему ширше: Виграти війну під керівництвом зрадника, або вступити в ЄС під керівництвом топ-корупціонера, навіть не Голівуд, а чистий Марвел.
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05.04.2026 22:20 Ответить
+8
Низи не хочуть а верхи не можуть. На жаль в Україні виникає революційна ситуація. 1917 рік за приклад, війна, криза, несправедливість
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05.04.2026 22:16 Ответить
+8
Юра, ті зто надає такі накази самі в штабах труси протирають! Коли наказчики особисто обісруться в таких штурмах, лише тоді це припиниться.
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05.04.2026 22:16 Ответить

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