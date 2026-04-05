Что не так со штурмовыми полками | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов анализирует системные проблемы в создании и применении штурмовых полков ВСУ.
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В выпуске Бутусов разбирает ошибки в управлении, вопрос подготовки личного состава и как изменить подходы, чтобы сохранить жизнь бойцов.
Що передувало?
- Напомним, ранее сообщалось, что бывший командир батальона в 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин заявил о недоверии к "штурмовым полкам Сырского".
- Также сообщалось, что советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что 425 отдельный штурмовой полк "Скала" отправил механизированную колонну на штурм позиций возле Покровска Донецкой области. Из-за этого многие воины ВСУ погибли.
- В подразделении назвали его выводы ложными и соответствующими пропаганде РФ.
Топ комментарии
+15 Pan Lipko
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+8 Андрій Макогон
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+8 Центр 820 #589399
показать весь комментарий05.04.2026 22:16 Ответить Ссылка
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