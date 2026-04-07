ВСУ действительно восстановили контроль над участком в Харьковской области между Амбарным и Миловым, - Трегубов
В Силах обороны подтвердили, что удалось восстановить контроль над небольшим участком в Харьковской области между поселками Амбарное и Миловое.
Об этомсообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Там (в Харьковской области) действительно есть небольшой участок между Амбарным и Миловым, на котором россиян оттеснили и восстановили контроль", - сказал он.
В то же время на других направлениях ситуация остается напряженной, в частности на Лиманском и Купянском, добавил Трегубов.
"В первую очередь, они (российские оккупанты) пытаются продвигаться на Лиманском и Купянском направлениях, особенно с восточной стороны на наш плацдарм на левом берегу Оскола - вот там наблюдается определенная активность. Там есть, конечно, и передвижения, в том числе в районе Волчанска, Старицы, но это привычное (явление. - Ред.)", - добавил спикер.
Также активные инфильтрационные действия противника продолжаются в районе Купянска-Вузлового, однако не непосредственно в самом населенном пункте.
"Это не сам Купянск-Вузловой, это его район, это дальше, там сейчас наблюдается определенная "серая зона", ведутся довольно активные российские инфильтрационные действия. На этом направлении они пытаются довольно заметно и активно проникать", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее аналитики DeepState сообщили, что украинские силы восстановили контроль на участке возле Амбарного в Харьковской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль