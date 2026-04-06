РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15685 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 217 4

Россияне бросают людей в "мясные" штурмы, чтобы скрыть проблемы от руководства, - 95 ОДШБр

Россияне бросают войска в штурм из-за проблем с управлением и нежелания докладывать руководству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, подполковник Константин Ревуцкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Не нужно недооценивать врага. Он тоже силен и развивается. Когда они бросают свои "мясные штурмы", то это потому, что какой-то командир снизу не докладывает, что у него есть проблема, и пытается решить ее сам. Когда у него уже ничего не получается, а все гибнут, тогда докладывают старшему начальству, но поздно. Нам просто нужно максимально сплотиться, чтобы больше уничтожать противника", — отметил Ревуцкий.

Зато украинские десантники, по словам Ревуцкого, — это сильные, мужественные мужчины со стальным характером и железной силой, которые успешно выполняют все задачи и уничтожают противника.

"Если меня спрашивают, когда закончится война, я обычно говорю: когда все, в том числе и те, кто об этом спрашивает, присоединятся к Вооруженным Силам Украины. Когда мы максимально уничтожим противника – вот тогда, возможно, что-то и закончится. А если просто сидеть и спрашивать об этом, ничего же не изменится", – добавил заместитель командира бригады.

Что предшествовало?

На Покровском направлении, где враг продолжает непрерывные "мясорубки", бойцы ЦСО "А" СБУ (Альфа) продемонстрировали эффективность новейших технологий. С помощью инновационных FPV-дронов на оптоволокне было ликвидировано 30 российских захватчиков.

Автор: 

боевые действия (5819) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (129) война в Украине (7990)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да вот как то похер на кацапов.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:33 Ответить
Це вони виконують гасло як діди воювали, так і ми повинні. Інакше вони не вміють і не хочуть.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:42 Ответить
Добре, що в нас такого свавілля немає, чи?
показать весь комментарий
06.04.2026 14:25 Ответить
Кого бросают? ЛЮДЕЙ? Ну это ты зря....
показать весь комментарий
06.04.2026 15:05 Ответить
 
 