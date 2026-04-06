Росіяни кидають людей у "мясні" штурми, щоб приховати проблеми від керівництва, - 95 ОДШБр

Росіяни кидають війська у штурми через проблеми управління та небажання доповідати керівництву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник командира 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, підполковник Костянтин Ревуцький.

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"Ворога не потрібно недооцінювати. Він також сильний і розвивається. Коли вони кидають свої "м’ясні штурми", то через те, що якийсь командир знизу не доповідає, що в нього є проблема, і намагається розв’язати її сам. Коли в нього вже нічого не виходить, а всі вмирають, тоді доповідають старшому начальству, але пізно. Нам просто треба максимально гуртуватися, щоб більше знищувати противника", - зазначив Ревуцький.

Натомість українські десантники, за словами Ревуцького, це сильні, мужні чоловіки зі сталевим характером і залізною силою, які вдало виконують усі завдання та знищують противника.

"Якщо в мене запитують, коли закінчиться війна, я зазвичай кажу: коли всі, і ті , хто про це питає, долучаться до Збройних Сил України. Коли ми максимально знищимо противника – от тоді, можливо, щось і закінчиться. А якщо просто сидіти і запитувати про це, нічого ж не зміниться", - додав заступник командира бригади.

Що передувало?

На Покровському напрямку, де ворог продовжує безперервні "м'ясні штурми", бійці ЦСО "А" СБУ (Альфа) продемонстрували ефективність новітніх технологій. За допомогою інноваційних FPV-дронів на оптоволокні було ліквідовано 30 російських загарбників.

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