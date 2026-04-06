У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною: ворог намагається просуватися флангами, - УВ "Схід"

Українські військові відбивають штурми на сході. Ворог активно атакує в районах Покровська, Костянтинівки та Краматорська, зазнаючи значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Угрупованні військ "Схід".

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Слов'янський, Краматорський та Костянтинівський напрямки

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у районах Ямполя, Закітного та Різниківки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

Окупанти атакують у районах Покровська та Мирнограда

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Муравка, Покровськ, Рівне, Удачне, Новопавлівка та Філія. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 17 поранено; знищено дві одиниці автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, мотоцикл, одне укриття особового складу, пошкоджено дві артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 87 укриттів ворожої піхоти.

Знищено або подавлено 150 безпілотних літальних апаратів різних типів.

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагається просуватися флангами.

На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи Сил оборони України також знищують та зупиняють противника.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та у бік Нового Донбасу.

275 окупантів ліквідовано, знищено понад 1600 БпЛА

Нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

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Наші воїни завдають ворогу значних втрат. В цілому, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 275 загарбників за минулу добу.

Знищено 1608 БпЛА різних типів, знищено та уражено 150 одиниць іншого озброєння і техніки:

ББМ;

пошкоджено 2 танки;

знищено та пошкоджено 15 одиниць артилерійського озброєння;

68 одиниць автомобільного транспорту;

62 - спеціальної техніки.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 74 пункти управління російських БпЛА.