В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной: враг пытается продвигаться флангами, - ГВ "Схід"
Украинские военные отражают штурмы на востоке. Враг активно атакует в районах Покровска, Константиновки и Краматорска, неся значительные потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группировке войск "Схід".
Славянское, Краматорское и Константиновское направления
На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах Ямполя, Закитного и Резниковки. Два боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.
Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Бика, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.
Оккупанты атакуют в районах Покровска и Мирнограда
На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Муравка, Покровск, Ровное, Удачное, Новопавловка и Филия. Одно боестолкновение продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 оккупанта и 17 ранено; уничтожено две единицы автомобильной и девять единиц специальной техники противника, мотоцикл, одно укрытие личного состава, повреждено две артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА и 87 укрытий вражеской пехоты.
Уничтожено или подавлено 150 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.
Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытается продвигаться флангами.
На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.
На направлении Мирноград-Родинское подразделения Сил обороны Украины также уничтожают и останавливают противника.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса.
275 оккупантов ликвидировано, уничтожено более 1600 БПЛА
Нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.
Активно работают дронные подразделения и артиллерия.
Наши воины наносят врагу значительные потери. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими — 275 захватчиков за минувшие сутки.
Уничтожено 1608 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 150 единиц другого вооружения и техники:
- ББТ;
- повреждено 2 танка;
- уничтожено и повреждено 15 единиц артиллерийского вооружения;
- 68 единиц автомобильного транспорта;
- 62 единицы специальной техники.
Подразделения группировки войск "Восток" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 74 пункта управления российских БПЛА.
