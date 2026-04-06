В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной: враг пытается продвигаться флангами, - ГВ "Схід"

Украинские военные отражают штурмы на востоке. Враг активно атакует в районах Покровска, Константиновки и Краматорска, неся значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Группировке войск "Схід".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Славянское, Краматорское и Константиновское направления

На Славянском направлении украинские воины отразили четыре штурма оккупантов в районах Ямполя, Закитного и Резниковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.

Силы обороны успешно отразили 17 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Клебан-Бика, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

Оккупанты атакуют в районах Покровска и Мирнограда

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Муравка, Покровск, Ровное, Удачное, Новопавловка и Филия. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 оккупанта и 17 ранено; уничтожено две единицы автомобильной и девять единиц специальной техники противника, мотоцикл, одно укрытие личного состава, повреждено две артиллерийские системы, семь единиц автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА и 87 укрытий вражеской пехоты.

Уничтожено или подавлено 150 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытается продвигаться флангами.

На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

На направлении Мирноград-Родинское подразделения Сил обороны Украины также уничтожают и останавливают противника.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса.

275 оккупантов ликвидировано, уничтожено более 1600 БПЛА

Нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия.

Активно работают дронные подразделения и артиллерия.

Наши воины наносят врагу значительные потери. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими — 275 захватчиков за минувшие сутки.

Уничтожено 1608 БПЛА различных типов, уничтожено и поражено 150 единиц другого вооружения и техники:

ББТ;

повреждено 2 танка;

уничтожено и повреждено 15 единиц артиллерийского вооружения;

68 единиц автомобильного транспорта;

62 единицы специальной техники.

Подразделения группировки войск "Восток" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 74 пункта управления российских БПЛА.