ВСУ восстановили контроль вблизи Амбарного в Харьковской области, - DeepState

Украинские войска восстановили контроль на участке вблизи Амбарного в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного (Купянский район, Харьковская область)", - говорится в сообщении.

Подразделения 129 ОВМБр провели успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистке данной территории.

Бойцы систематически уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах.

Что предшествовало?

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки оккупанты сосредоточили усилия в Волчанске, в сторону Охримовки и Бочкового. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага. Накануне на Великобурлукском направлении противник пытался прорвать оборону в районе Амбарного.