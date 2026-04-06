ВСУ восстановили контроль вблизи Амбарного в Харьковской области, - DeepState
Украинские войска восстановили контроль на участке вблизи Амбарного в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного (Купянский район, Харьковская область)", - говорится в сообщении.
Подразделения 129 ОВМБр провели успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистке данной территории.
Бойцы систематически уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах.
Что предшествовало?
На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки оккупанты сосредоточили усилия в Волчанске, в сторону Охримовки и Бочкового. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага. Накануне на Великобурлукском направлении противник пытался прорвать оборону в районе Амбарного.
