ЗСУ відновили контроль поблизу Амбарного на Харківщині, - DeepState

Українські сили відновили контроль на ділянці біля Амбарного Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Амбарного (Куп'янський район, Харківська область)", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи 129 ОВМБр здійснили успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки даної території.

Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах.

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Що передувало?

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби окупанти зосередили зусилля у Вовчанську, в бік Охрімівки та Бочкового. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога. Напередодні на Великобурлуцькому напрямку противник намагався прорвати оборону в районі Амбарного.