ЗСУ відновили контроль поблизу Амбарного на Харківщині, - DeepState
Українські сили відновили контроль на ділянці біля Амбарного Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Амбарного (Куп'янський район, Харківська область)", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи 129 ОВМБр здійснили успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки даної території.
Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах.
Що передувало?
На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби окупанти зосередили зусилля у Вовчанську, в бік Охрімівки та Бочкового. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога. Напередодні на Великобурлуцькому напрямку противник намагався прорвати оборону в районі Амбарного.
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