Росіяни просунулися біля Привілля на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському районі Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Привілля (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена мапа
Топ коментарі
+3 Lemberg #565313
показати весь коментар05.04.2026 10:11 Відповісти Посилання
+3 Kravchenko Igor
показати весь коментар05.04.2026 10:13 Відповісти Посилання
+3 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар05.04.2026 11:20 Відповісти Посилання
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