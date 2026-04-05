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Росіяни просунулися біля Привілля на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Привілля (Бахмутський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сили Оборони провели зачистку поблизу Степногірська, Новоселівки та Січневого, - DeepState. КАРТА

Оновлена мапа

Ворог просунувся біля Привілля

Також дивіться: Звалище знищених мотоциклів, квадроциклів та автівок: дронарі "Птахів Мадяра" розбили колони техніки росіян. ВIДЕО

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Донецька область (11490) Бахмутський район (860) Привілля (7) DeepState (556)
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Топ коментарі
+3
Натомість, контингент стоїть в Еміратах і Лівії.
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05.04.2026 10:11 Відповісти
+3
А де федорівські дрони . Там де й фламіндичі мабуть.
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05.04.2026 10:13 Відповісти
+3
Там де і сотні звільнених квадратних кілометрів Сирського.
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05.04.2026 11:20 Відповісти

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