5 250 1
Сили Оборони провели зачистку поблизу Степногірська, Новоселівки та Січневого, - DeepState. КАРТА
Сили оборони мають територіальні успіхи на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Подробиці
"Мапу оновлено. Сили Оборони України провели зачистку поблизу Степногірська (адміністративний центр Степногірської селищної громади Василівського району Запорізької області), Новоселівки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Січневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.
Мапи
Раніше повідомлялося, що ворог просунувся на Сумщині, ЗСУ відновили позиції біля Родинського.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль