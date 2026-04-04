Сили Оборони провели зачистку поблизу Степногірська, Новоселівки та Січневого, - DeepState. КАРТА

Сили оборони мають територіальні успіхи на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

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Подробиці

"Мапу оновлено. Сили Оборони України провели зачистку поблизу Степногірська (адміністративний центр Степногірської селищної громади Василівського району Запорізької області), Новоселівки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Січневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.

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Мапи



Степногірськ



Новоселівка



Січневе

Раніше повідомлялося, що ворог просунувся на Сумщині, ЗСУ відновили позиції біля Родинського.

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