Бійці штурмової роти "Landsknechts" евакуювали пораненого іноземного добровольця під час боїв за Степногірськ. ВIДЕО
У районі Степногірська тривають запеклі бої за місто, яке російські війська намагаються захопити для подальшого просування на Запоріжжя. Населений пункт зазнає інтенсивних ударів КАБами, артилерією та дронами, а також постійних піхотних штурмів, унаслідок чого значна частина забудови перетворена на руїни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з іноземних добровольців тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МОУ понад два місяці координував роботу передових піхотних груп: налагоджував зв’язок, перекладав накази та контролював їх виконання.
Під час однієї з ворожих атак він дістав важке поранення і не міг самостійно залишити небезпечну зону.
Для порятунку бійця було організовано спеціальну операцію.
Штурмова рота "Landsknechts" здійснила вогневе подавлення сил противника, провела ротацію особового складу та евакуювала пораненого з району бою.
Попри складні умови та інтенсивний вогонь противника, операція завершилася успішно - добровольця доставили у безпечне місце, де йому надали необхідну медичну допомогу.
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