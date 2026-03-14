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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ближний стрелковый бой Боевіе действия на Запорожье Эвакуация раненых
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Бойцы штурмовой роты "Landsknechts" эвакуировали раненого иностранного добровольца во время боев за Степногорск. ВИДЕО

В районе Степногорска продолжаются ожесточенные бои за город, который российские войска пытаются захватить для дальнейшего продвижения на Запорожье. Населенный пункт подвергается интенсивным ударам КАБами, артиллерией и дронами, а также постоянным пехотным штурмам, в результате чего значительная часть застройки превращена в руины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из иностранных добровольцев тактической группы "Реванш" Международного легиона ГУР МОУ более двух месяцев координировал работу передовых пехотных групп: налаживал связь, переводил приказы и контролировал их выполнение.

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Во время одной из вражеских атак он получил тяжелое ранение и не мог самостоятельно покинуть опасную зону.

Для спасения бойца была организована специальная операция.

Штурмовая рота "Landsknechts" осуществила огневое подавление сил противника, провела ротацию личного состава и эвакуировала раненого из района боя.

Несмотря на сложные условия и интенсивный огонь противника, операция завершилась успешно — добровольца доставили в безопасное место, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Автор: 

армия РФ (23105) Запорожская область (4471) добровольцы (1231) Интернациональный легион (28) ГУР (819) Васильевский район (164) Степногорск (73) медицинская эвакуация (17)
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