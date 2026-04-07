ЗСУ дійсно відновили контроль над ділянкою на Харківщині між Амбарним і Міловим, - Трегубов

У Силах оборони підтвердили, що вдалося відновити контроль над невеликою ділянкою в Харківській області між селищами Амбарне та Мілове.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Там (на Харківщині) справді є невеличка ділянка між Амбарним та Міловим, на якій росіян відтіснили і відновили контроль", - сказав він.

Водночас на інших напрямках ситуація залишається напруженою, зокрема на Лиманському та Куп’янському, додав Трегубов.

Також читайте: У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною: ворог намагається просуватися флангами, - УВ "Схід"

"У першу чергу, вони (російські окупанти) намагаються лізти на Лиманському і Куп’янському напрямках, особливо зі східної сторони на наш плацдарм на лівому березі Осколу - ось там є певні активності. Там є, звісно, і пересування, в тому числі в районі Вовчанська, Стариці, але це звичне (явище. - Ред.)", - додав речник.

Також активні інфільтраційні дії противника також тривають у районі поблизу Куп’янська-Вузлового, однак не безпосередньо в самому населеному пункті.

"Це не сам Куп’янськ-Вузловий, це його район, це далі, там зараз є певний "сіряк", йдуть доволі активні російські інфільтраційні дії. На тому напрямку вони намагаються доволі помітно та активно лізти", - підсумував він.

Читайте: Штурмові полки роздувають до 13-15 тис. осіб. Люди не встигають організувати управління, - Бутусов

Що передувало?

Раніше аналітики DeepState повідомили, що українські сили відновили контроль на ділянці біля Амбарного Харківської області.

Читайте: Росіяни кидають людей у "мясні" штурми, щоб приховати проблеми від керівництва, - 95 ОДШБр