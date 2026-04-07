ЗСУ дійсно відновили контроль над ділянкою на Харківщині між Амбарним і Міловим, - Трегубов
У Силах оборони підтвердили, що вдалося відновити контроль над невеликою ділянкою в Харківській області між селищами Амбарне та Мілове.
Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Там (на Харківщині) справді є невеличка ділянка між Амбарним та Міловим, на якій росіян відтіснили і відновили контроль", - сказав він.
Водночас на інших напрямках ситуація залишається напруженою, зокрема на Лиманському та Куп’янському, додав Трегубов.
"У першу чергу, вони (російські окупанти) намагаються лізти на Лиманському і Куп’янському напрямках, особливо зі східної сторони на наш плацдарм на лівому березі Осколу - ось там є певні активності. Там є, звісно, і пересування, в тому числі в районі Вовчанська, Стариці, але це звичне (явище. - Ред.)", - додав речник.
Також активні інфільтраційні дії противника також тривають у районі поблизу Куп’янська-Вузлового, однак не безпосередньо в самому населеному пункті.
"Це не сам Куп’янськ-Вузловий, це його район, це далі, там зараз є певний "сіряк", йдуть доволі активні російські інфільтраційні дії. На тому напрямку вони намагаються доволі помітно та активно лізти", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше аналітики DeepState повідомили, що українські сили відновили контроль на ділянці біля Амбарного Харківської області.
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