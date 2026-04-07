На фронті зафіксовано 82 боєзіткнення, найактивніше ворог діє на трьох напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 82 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільше – на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 7 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Гірки, Іскрисківщина, Старикове, Уланове, Малушине, Рогізне.

На Чернігівщині – Галаганівка, Семенівка та Тимоновичі.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник двічі штурмував позиції наших оборонців, крім цього, здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши одну керовану бомбу.

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Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище в районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.

Бої на сході

На Лиманському напрямку триває ворожа атака на позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Твердохлібове.

На Слов’янському напрямку з початку доби наші захисники зупинили одну спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Рай-Олександрівка, ще два боєзіткнення в районі Різниківки тривають дотепер.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили двадцять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти сімнадцять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах населених пунктів Соснівка, Січневе та Вороне.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 18 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського та Таврійського. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Таврійське.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Степанівка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.