Генштаб підтвердив ураження російського фрегата типу "Буревісник" у Краснодарському краї РФ

Сили оборони уразили фрегат та низку інших об’єктів російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 5 квітня уражено нафтовий термінал "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ. Внаслідок атаки підтверджено пошкодження стендерів причалів №1, №1А і №2 та ураження стендерів на причалах №6 та №7, пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.

Разом з тим підтверджено ураження 3 резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі "Грушовая" у Краснодарському краї рф, що забезпечує нафтовий термінал "Шесхарис".

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"Буревісник"

"Також зафіксовано влучання двох ударних БпЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник" – носій крилатих ракет "Калибр". Масштаби збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Інші ураження

У ніч на 7 квітня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині.

Також зафіксовано ураження зосереджень живої сили противника у районах Строганівки і Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Сили безпілотних систем в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та уразили бурову установку "Сиваш".

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