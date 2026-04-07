Генштаб підтвердив ураження російського фрегата типу "Буревісник" у Краснодарському краї РФ
Сили оборони уразили фрегат та низку інших об’єктів російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, 5 квітня уражено нафтовий термінал "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ. Внаслідок атаки підтверджено пошкодження стендерів причалів №1, №1А і №2 та ураження стендерів на причалах №6 та №7, пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.
Разом з тим підтверджено ураження 3 резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі "Грушовая" у Краснодарському краї рф, що забезпечує нафтовий термінал "Шесхарис".
"Буревісник"
"Також зафіксовано влучання двох ударних БпЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник" – носій крилатих ракет "Калибр". Масштаби збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Інші ураження
У ніч на 7 квітня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині.
Також зафіксовано ураження зосереджень живої сили противника у районах Строганівки і Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Сили безпілотних систем в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та уразили бурову установку "Сиваш".
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