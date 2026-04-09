Зеленский об ударах по РФ: Если не бить их по морде, они с нами не будут считаться

Зеленский считает, что стоит отвечать РФ на ее удары

Президент Владимир Зеленский считает ответ Украины на российские удары справедливым. По его словам, Силы обороны действуют зеркально.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Уменьшение ударов по украинской энергетике приведет к уменьшению ударов по российской. Но все это проконтролировать сложно. Поэтому я считаю, что логично ceasefire (прекращение огня) или хотя бы они не бьют по нашей энергетике - мы не бьем по их", - пояснил он.

Зеленский считает это справедливым.

Читайте: Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл": повреждены резервуары

"Они (россияне) сказали, что мы сегодня нанесли им больше потерь, чем они нам. Но может, посмотрим ретроспективу всех лет войны? Мы же не можем сравнивать объемы. Они нанесли нам гораздо больше ударов, убивали наших людей, убивали гораздо больше гражданских", - добавил глава государства.

Также Зеленский ответил на вопрос, что будет делать Украина, если партнеры потребуют прекратить удары по энергетике РФ.

"Мы используем наше оружие. Мы защищаемся. Если не бить их (Россию) по морде - они будут бить по нам, даже не будут считаться с нами, не почувствуют, что такое война. Поэтому нужно отвечать. Мы отвечаем. Мы будем делать все зеркально", - подытожил президент.

Смотрите также: В Краснодарском крае после атаки горит электроподстанция. ВИДЕО

Тут я з ним згоден
09.04.2026 16:04 Ответить
Потрібно бити - бо путлєр веде війну на виснаження - шей Китай йому помагає - так шо санкції дістають його не дуже
09.04.2026 16:07 Ответить
ніфіга не зрозумів!!!!!
на 9 мая шашлик, чи удар по масквабаду?
09.04.2026 16:09 Ответить
«Руські», «Вони»… ну, давай вже, кажи по складам «Бра-тья».
09.04.2026 16:10 Ответить
А краще бити по яйцях...
09.04.2026 16:12 Ответить
Дзеркально так дзеркально!- Загалом під російською окупацією перебуває 116 165 квадратні кілометри території України, відповідно Україна мала би вже окупувати 116 165 квадратні кілометри території росіі!
09.04.2026 16:16 Ответить
знову на курськ?
так от чому, холуй сирський таємно катається по фронту......
09.04.2026 16:18 Ответить
Хі-хі...Скоро всі почнуть висловлюватись а-ля Трамп - з сваркою і матюками. А бити звісно треба. Куди попало. І так щоб не встали.
09.04.2026 16:25 Ответить
 
 