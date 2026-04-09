Зеленский об ударах по РФ: Если не бить их по морде, они с нами не будут считаться

Президент Владимир Зеленский считает ответ Украины на российские удары справедливым. По его словам, Силы обороны действуют зеркально.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Уменьшение ударов по украинской энергетике приведет к уменьшению ударов по российской. Но все это проконтролировать сложно. Поэтому я считаю, что логично ceasefire (прекращение огня) или хотя бы они не бьют по нашей энергетике - мы не бьем по их", - пояснил он.

Зеленский считает это справедливым.

"Они (россияне) сказали, что мы сегодня нанесли им больше потерь, чем они нам. Но может, посмотрим ретроспективу всех лет войны? Мы же не можем сравнивать объемы. Они нанесли нам гораздо больше ударов, убивали наших людей, убивали гораздо больше гражданских", - добавил глава государства.

Также Зеленский ответил на вопрос, что будет делать Украина, если партнеры потребуют прекратить удары по энергетике РФ.

"Мы используем наше оружие. Мы защищаемся. Если не бить их (Россию) по морде - они будут бить по нам, даже не будут считаться с нами, не почувствуют, что такое война. Поэтому нужно отвечать. Мы отвечаем. Мы будем делать все зеркально", - подытожил президент.

