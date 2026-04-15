Нефтехимический завод атаковали дроны в российском Стерлитамаке. ВИДЕО

В российском городе Стерлитамак (республика Башкортостан) прогремели взрывы.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Город подвергается атаке дронов.

По данным ASTRA, под ударом находится Стерлитамакский нефтехимический завод, производящий авиационное топливо.

Местные власти подтвердили атаку, но не назвали конкретное предприятие.

"Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем", - написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Что известно о предприятии?

"Стерлитамакский нефтехимический завод" - крупное нефтехимическое предприятие, выпускающее синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты (в том числе "Агидол"), компоненты топлива, в частности авиационный бензин, а также различные химические добавки и отвердители.

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