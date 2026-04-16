Удар по Туапсинському НПЗ: дрони атакували об’єкт "Роснефти"

У ніч на 16 квітня в російському місті Туапсе (Краснодарський край) зафіксовано атаку безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За попередніми даними, удари могли припасти по території Туапсинського нафтопереробного заводу, що належить компанії Роснефть. Після вибухів на об’єкті виникли пожежі. Зазначається, що на території підприємства зафіксовані п'ять точок пожежі, як в частині резервуарів, так і обладнання.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Також, імовірно, безпілотники уразили територію порту в районі причалів.

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Що відомо про атаковане підприємство?

Туапсинський НПЗ - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї.

За масштабом це один із найбільших НПЗ РФ — його потужність оцінюється приблизно у 10–12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

Завод утворює єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства з постачання нафтопродуктів ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Основна частина продукції йде на експорт. Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

2024 рік

25 січня 2024 - перша велика атака дронів: пожежа на установці первинної переробки, часткова зупинка роботи заводу.

17 травня 2024 - масована атака на Туапсе: НПЗ і порт уражені, підприємство тимчасово зупинялося.

липень 2024 - ще один удар, пожежа на території заводу (локальні пошкодження інфраструктури).

кінець 2024 - фіксувалися повторні атаки з тимчасовими зупинками окремих потужностей.

2025 рік

14 березня 2025 - удар дронів, пожежа на НПЗ, зупинка частини установок.

1–2 листопада 2025 - атака на портову/наливну інфраструктуру, пожежа на терміналі, що обслуговує НПЗ; призупинення відвантажень.

листопад 2025 (згадується в зведеннях) - ще один удар по об’єктах комплексу, зупинка експорту.

2026 рік

січень 2026 - підтверджено ураження наливного термінала Туапсинського НПЗ (ключова частина експорту).

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