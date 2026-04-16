Удар по Туапсинскому НПЗ: дроны атаковали объект "Роснефти"

В ночь на 16 апреля в российском городе Туапсе (Краснодарский край) зафиксирована атака беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, удары могли пришеться на территорию Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании "Роснефть". После взрывов на объекте возникли пожары. Отмечается, что на территории предприятия зафиксировано пять очагов возгорания, как в части резервуаров, так и оборудования.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Также, предположительно, беспилотники поразили территорию порта в районе причалов.

Что известно об атакованном предприятии?

Туапсинский НПЗ - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае.

По масштабу это один из крупнейших НПЗ РФ - его мощность оценивается примерно в 10-12 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта.

Завод образует единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия по поставке нефтепродуктов ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Основная часть продукции идет на экспорт. Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

2024 год

25 января 2024 года - первая крупная атака дронов: пожар на установке первичной переработки, частичная остановка работы завода.

17 мая 2024 года - массированная атака на Туапсе: НПЗ и порт повреждены, предприятие временно остановилось.

июль 2024 еще один удар, пожар на территории завода (локальные повреждения инфраструктуры).

конец 2024 года - фиксировались повторные атаки с временными остановками отдельных мощностей.

2025 год

14 марта 2025 года - удар дронов, пожар на НПЗ, остановка части установок.

1–2 ноября 2025 года - атака на портовую/наливную инфраструктуру, пожар на терминале, обслуживающем НПЗ; приостановка отгрузок.

ноябрь 2025 (упоминается в сводках) - еще один удар по объектам комплекса, остановка экспорта.

2026 год

январь 2026 - подтверждено поражение наливного терминала Туапсинского НПЗ (ключевая часть экспорта).

