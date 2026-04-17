США защитят Европу в случае агрессии РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Певкур убежден в приверженности США НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не сомневается, что США помогут защитить страны Европы в случае нападения со стороны России.

Что известно?

В то же время он отметил, что Европа не готова самостоятельно противостоять Москве.

Певкур сравнил нынешнюю напряженность в НАТО с длительным браком: "Не бывает 50 лет абсолютно гладкого плавания. У вас есть разногласия и проблемы, и вам нужно их решить".

Кроме того, министр считает, что НАТО нужно больше инвестировать в оборону.

Он сказал, что США нуждаются в Европе для своих военных нужд так же, как Европа нуждается в США, поэтому "я не верю, что НАТО распадется".

Глава Минобороны отметил, что большинство членов НАТО не соблюдают соглашение об увеличении своих расходов на оборону как минимум до 5% ВВП.

Эстония должна потратить 5,1% своего ВВП в этом году, что является одним из самых высоких показателей в НАТО.

Тобто можна продовжувати сидіти на дупці рівно і вболівати за Україну здалеку.
17.04.2026 09:08 Ответить
Яка наївність.
17.04.2026 09:10 Ответить
Ну..., мріяти не заборонено...., цікаво буде подивитися на цей ,,захист"....
17.04.2026 09:07 Ответить
Ну..., мріяти не заборонено...., цікаво буде подивитися на цей ,,захист"....
17.04.2026 09:07 Ответить
Тобто можна продовжувати сидіти на дупці рівно і вболівати за Україну здалеку.
17.04.2026 09:08 Ответить
Але це мають бути США без Трампа.
17.04.2026 09:09 Ответить
Яка наївність.
17.04.2026 09:10 Ответить
Ага, особливо коли при владі там будуть руді чорти як зараз.
17.04.2026 09:12 Ответить
Американці після ганьби в Ірані почали здогадуватися хто ви такі.
17.04.2026 09:12 Ответить
Трамп він такий захисник !
17.04.2026 09:12 Ответить
Ніяких сумнівів - Тамп як попре на путлєра - як почне його ******* з двох рук - може
17.04.2026 09:12 Ответить
@США захистять...@

лучше на это не надеяться...
17.04.2026 09:18 Ответить
Нема логіки: де Асашай а де Естонія
17.04.2026 09:21 Ответить
Чим трампівським язиком чи він хохолком своїм мокшан налякає?
17.04.2026 09:24 Ответить
США захистять Європу у разі агресії РФ,

Особливо Трамп поквапиться захищати Прибалтику...
17.04.2026 09:26 Ответить
Наївний дурачок............
17.04.2026 09:30 Ответить
Анекдот про Їжачка Я не пукну! Я не… Пу-у-ук! - Це не я. То не я!
17.04.2026 09:32 Ответить
Америка дозволяє європейським країнам, яких більше сорока, економити щорічно більше трильйона євро на оборону. Тобто по суті вони паразити. Хтось повинен їм сказати що так не може продовжуватися.
17.04.2026 09:33 Ответить
Європа на розслабоні - чия вина? - США - які напхали сюди баз - прикрили ядеркою - для чого тоді тратитись на зброю - шоб збодрити і підняти виробництво зброї потрібно сильного мужа - тільки не біснуватого як Гітлер
17.04.2026 10:02 Ответить
Америка дозволяє, з трампонутим? Так він же руйнує економіку, хоча не всю, ху...лу допомогає.
17.04.2026 10:04 Ответить
дуже сумніваюся допоки в сша керує трампон пуйла
17.04.2026 09:35 Ответить
Скажіть дякую якщо трампонутий не підтримує ху....лостан, якщо ху....ло накаже
17.04.2026 10:01 Ответить
За чинної влади "краснова" це неможливо. Він не сунеться у "зону впливу" пуйла.
17.04.2026 10:03 Ответить
ми також так думали ...
17.04.2026 10:16 Ответить
шось мало віриться
17.04.2026 10:19 Ответить
не читав "неук" Будапештський папір для України..."пєндж і краватюга" розуму не добавляють
17.04.2026 10:27 Ответить
 
 