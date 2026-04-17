США защитят Европу в случае агрессии РФ, - министр обороны Эстонии Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не сомневается, что США помогут защитить страны Европы в случае нападения со стороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно?
В то же время он отметил, что Европа не готова самостоятельно противостоять Москве.
Певкур сравнил нынешнюю напряженность в НАТО с длительным браком: "Не бывает 50 лет абсолютно гладкого плавания. У вас есть разногласия и проблемы, и вам нужно их решить".
Кроме того, министр считает, что НАТО нужно больше инвестировать в оборону.
Он сказал, что США нуждаются в Европе для своих военных нужд так же, как Европа нуждается в США, поэтому "я не верю, что НАТО распадется".
Глава Минобороны отметил, что большинство членов НАТО не соблюдают соглашение об увеличении своих расходов на оборону как минимум до 5% ВВП.
Эстония должна потратить 5,1% своего ВВП в этом году, что является одним из самых высоких показателей в НАТО.
лучше на это не надеяться...
Особливо Трамп поквапиться захищати Прибалтику...