Тимчасове послаблення санкцій принесло РФ близько $2 млрд, - Бессент

Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. Вашингтон не планує продовжувати відповідні ліцензії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це міністр фінансів США Скотт Бессент під час пресконференції у Білому домі.

Він заявив, що Росія продавала нафту, яка вже була виведена у море.

"Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту", - зазначив Бессент.

Він також наголосив, що США не продовжуватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти.

"Ми не будемо поновлювати генеральні ліцензії на російську і іранську нафту. І йшлося про нафту, яка була на воді до 11 березня - вся ця нафта вже використана", - додав Бессент.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.

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