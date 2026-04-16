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Новини Санкції США проти Росії
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Тимчасове послаблення санкцій принесло РФ близько $2 млрд, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. Вашингтон не планує продовжувати відповідні ліцензії.

Як  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це міністр фінансів США Скотт Бессент під час пресконференції у Білому домі.

Він заявив, що Росія продавала нафту, яка вже була виведена у море.

"Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту", - зазначив  Бессент.

Він також наголосив, що США не продовжуватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти.

"Ми не будемо поновлювати генеральні ліцензії на російську і іранську нафту. І йшлося про нафту, яка була на воді до 11 березня - вся ця нафта вже використана", - додав Бессент.

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Що передувало?

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Автор: 

нафта (6694) росія (70928) Бессент Скот (113)
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Топ коментарі
+11
пошли оправдания... Пусть министр финансов посчитает, сколько ракет можно сделать на $2 млрд, сколько дронов и сколько человеческих жизней они унесут.... Это и будеит цена одного решения о послаблении санкций....
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16.04.2026 09:24 Відповісти
+4
Пишається. Бо він ще і рятівник.
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16.04.2026 09:23 Відповісти
+3
Вчера американский чиновник, вице премьер Вэнс, рассказывал как он остановил финансовую помощь Украине (жертве агрессии) , а сегодня американский министр финансов рассказывает, как он организовал дополнительное финансирование кремлевских террористов (агрессора)....
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16.04.2026 09:53 Відповісти

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