Временное ослабление санкций принесло РФ около $2 млрд, - Бессент

Россия могла заработать около 2 млрд долларов на продаже нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессетт во время пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что Россия продавала нефть, которая уже была выведена в море.

"Они бы продали российские баррели, которые уже были на воде. Эти баррели шли в Китай в любом случае. Мы подтолкнули их к нашим союзникам и помогали стабилизировать цену на нефть", - отметил Бессетт.

Он также подчеркнул, что США не будут продлевать лицензии на продажу российской и иранской нефти.

"Мы не будем продлевать генеральные лицензии на российскую и иранскую нефть. Речь шла о нефти, которая находилась в море до 11 марта - вся эта нефть уже использована", - добавил Бессент.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в минувшие выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.

