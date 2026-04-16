Временное ослабление санкций принесло РФ около $2 млрд, - Бессент

Россия могла заработать около 2 млрд долларов на продаже нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессетт во время пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил, что Россия продавала нефть, которая уже была выведена в море.

"Они бы продали российские баррели, которые уже были на воде. Эти баррели шли в Китай в любом случае. Мы подтолкнули их к нашим союзникам и помогали стабилизировать цену на нефть", - отметил Бессетт.

Он также подчеркнул, что США не будут продлевать лицензии на продажу российской и иранской нефти.

"Мы не будем продлевать генеральные лицензии на российскую и иранскую нефть. Речь шла о нефти, которая находилась в море до 11 марта - вся эта нефть уже использована", - добавил Бессент.

Читайте также: Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент обсудили инвестиции и санкции против России

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продлили исключение из санкций для АЗС "Лукойл" за пределами России, - Reuters

Ну не 2 млрд, трохи пішло на откат тому хто зробив це послаблення
16.04.2026 09:23 Ответить
Пишається. Бо він ще і рятівник.
16.04.2026 09:23 Ответить
пошли оправдания... Пусть министр финансов посчитает, сколько ракет можно сделать на $2 млрд, сколько дронов и сколько человеческих жизней они унесут.... Это и будеит цена одного решения о послаблении санкций....
16.04.2026 09:24 Ответить
Ви про що? Вони ж--партнери. У них не політика; у них "a deal".
16.04.2026 09:51 Ответить
Ну Трамп вчергове заявив про скоре завершення війни з Іраном, а значить ... кацапи ще зароблять на послаблені санкцій до них 🤔
16.04.2026 09:25 Ответить
І як стабілізатори стабілізували ціни ?)
16.04.2026 09:45 Ответить
американський отримувач фінансової вигоди , розказує про отримання вигоди свого рашистського вигодоплатника,
16.04.2026 09:46 Ответить
Бессент правду сказав...
Це шо, бунт у королевстві?
16.04.2026 09:47 Ответить
Вчера американский чиновник, вице премьер Вэнс, рассказывал как он остановил финансовую помощь Украине (жертве агрессии) , а сегодня американский министр финансов рассказывает, как он организовал дополнительное финансирование кремлевских террористов (агрессора)....
16.04.2026 09:53 Ответить
 
 