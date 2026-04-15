Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент обсудили инвестиции и санкции против России

Украина и США продолжают координировать экономическую и санкционную политику в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Юлии Свириденко в социальных сетях.

Во время встречи со Скоттом Бессентом стороны обсудили финансовую и энергетическую ситуацию в Украине, а также влияние событий на Ближнем Востоке на глобальные рынки.

Инвестиции и поддержка экономики

Особое внимание было уделено развитию Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Участники встречи подчеркнули важность утверждения новых инвестиционных проектов и договорились о расширении возможностей фонда.

"Отметили важность утверждения очередных инвестиционных проектов. Договорились расширить возможности работы URIF и создать фонд для соинвестирования".

Кроме того, обсуждался вопрос страхования военных рисков для инвесторов. По словам Свириденко, важную роль в этом могут сыграть инструменты Корпорации США по финансированию международного развития, которые способны поддержать частный капитал даже в условиях войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство разрешило Минобороны закупать инновационные образцы для проверки в боевых условиях, - Свириденко

Санкции против РФ и экономическое давление

В ходе переговоров также рассмотрели вопрос об усилении санкций против России. Украинская сторона подчеркнула необходимость расширения ограничений, в частности в отношении поставок компонентов для вооружения и сокращения доходов РФ от нефтегазового сектора.

В сообщении отмечается, что позиция Украины остается неизменной — экономическое давление на агрессора должно усиливаться.

Ранее Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже одобрил первую инвестицию, средства из которой будут направлены в технологическую компанию Sine Engineering.

Читайте также: Программа "СветДом": с сегодняшнего дня стартует прием заявок еще в одной области Украины

юля, як там брат?!)
15.04.2026 23:24
"Відзначили важливість затвердження чергових інвестиційних проєктів. Домовилися розширити можливості роботи URIF і створити фонд для співінвестування"

Набiр слiв.
15.04.2026 23:26
 
 