Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент обсудили инвестиции и санкции против России

Украина и США продолжают координировать экономическую и санкционную политику в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте премьер-министра Юлии Свириденко в социальных сетях.

Во время встречи со Скоттом Бессентом стороны обсудили финансовую и энергетическую ситуацию в Украине, а также влияние событий на Ближнем Востоке на глобальные рынки.

Инвестиции и поддержка экономики

Особое внимание было уделено развитию Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Участники встречи подчеркнули важность утверждения новых инвестиционных проектов и договорились о расширении возможностей фонда.

"Отметили важность утверждения очередных инвестиционных проектов. Договорились расширить возможности работы URIF и создать фонд для соинвестирования".

Кроме того, обсуждался вопрос страхования военных рисков для инвесторов. По словам Свириденко, важную роль в этом могут сыграть инструменты Корпорации США по финансированию международного развития, которые способны поддержать частный капитал даже в условиях войны.

Санкции против РФ и экономическое давление

В ходе переговоров также рассмотрели вопрос об усилении санкций против России. Украинская сторона подчеркнула необходимость расширения ограничений, в частности в отношении поставок компонентов для вооружения и сокращения доходов РФ от нефтегазового сектора.

В сообщении отмечается, что позиция Украины остается неизменной — экономическое давление на агрессора должно усиливаться.

Ранее Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже одобрил первую инвестицию, средства из которой будут направлены в технологическую компанию Sine Engineering.

