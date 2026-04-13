Уряд дозволив Міноборони закуповувати інноваційні зразки для перевірки у бойових умовах, - Свириденко

До Дня зброяра Кабінет Міністрів ухвалив ряд рішень, яких давно очікував ринок оборонної продукції.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, українська оборонна промисловість об’єднує понад 900 державних і приватних підприємств та більш як 300 тис. працівників.

"Уже понад 50% зброї на фронті ‒ українського виробництва. Це безпілотні системи, артилерія, системи звʼязку. Усе за основними критеріями ‒ чого потребує Військо і що допомагає йому бути ефективним", ‒ зазначила Свириденко.

Вона заявила, що уряд ухвалив політику управління інтелектуальною власністю в оборонній сфері. Документ визначає правила захисту та використання розробок, створених у державному секторі або в межах оборонних закупівель, з метою їх подальшого застосування у виробництві продукції оборонного призначення.

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Крім того, Кабмін надав можливість Міністерству оборони закуповувати інноваційні зразки для перевірки у реальних бойових умовах.

"Таким чином скорочуємо шлях від розробки до постачання. Також запроваджуємо системний збір зворотного зв’язку від військових щодо ефективності. Інновації не повинні застарівати ще до їх централізованих закупівель через складність бюрократичного процесу. У сучасній війні швидкість впровадження технологій є критичною", ‒ наголосила Свириденко.

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволяє оперативно закуповувати, випробовувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони. Міноборони отримало можливість здійснювати швидкі закупівлі інноваційної продукції за спрощеною процедурою.