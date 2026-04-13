Міноборони запускає нову модель оборонних закупівель для швидкого впровадження інновацій, - Федоров

Міноборони масштабує оборонні інновації, зокрема, запускає нову модель закупівель.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Експериментальний проєкт

"У сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує нові технології. Уряд запустив експериментальний проєкт, який дає змогу швидко закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні рішення для потреб оборони.

Раніше не існувало процедури, яка дозволяла б Міноборони закуповувати інновації для тестування у військах. Інновації потрапляли у війська несистемно", - наголосив Федоров.

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Про які ключові зміни йдеться?

Міноборони має право швидко закуповувати інноваційну продукцію за спрощеною процедурою.

Підрозділи ЗСУ отримують інновації для бойового тестування й ухвалюють рішення щодо їх ефективності.

Перевірені в бою рішення отримують шлях для включення в потребу на постачання.

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"Цей проєкт разом із попередніми змінами щодо нового підходу до оборонних закупівель БпЛА має на меті забезпечити війська лише перевіреною на ефективність технікою.

"Ідеться про інноваційні товари, технології, програмне забезпечення та рішення, які можуть посилити спроможності війська вже зараз.

Це дає змогу скоротити шлях від розробки до застосування, швидше реагувати на потреби фронту та вибудувати системний зворотний зв’язок між військовими й розробниками", - пояснив міністр.

"Наше завдання - щоб найефективніші технології максимально швидко потрапляли у військо та масштабувалися", - резюмує він.