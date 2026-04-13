Минобороны запускает новую модель оборонных закупок для быстрого внедрения инноваций, - Федоров
Минобороны расширяет масштабы оборонных инноваций, в частности, запускает новую модель закупок.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Экспериментальный проект
"В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет новые технологии. Правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны.
Ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках. Инновации попадали в войска несистемно", — подчеркнул Федоров.
О каких ключевых изменениях идет речь?
- Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.
- Подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности.
- Проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.
"Этот проект вместе с предыдущими изменениями, касающимися нового подхода к оборонным закупкам БПЛА, направлен на то, чтобы обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.
Речь идет об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить возможности войск уже сейчас.
Это позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками", — пояснил министр.
"Наша задача — чтобы самые эффективные технологии максимально быстро попадали в войска и масштабировались", — резюмирует он.
МО може конкретно відзвітувати, що вчасні поставки якісних *********** збільшилися скажімо на 10%?
Бо "інноваціями" та "спрощеною процедурою" "Богдану" не зарядиш.
Доповідали ще минулого року, що поставки далекобійних *********** до тієї ж "Богдани" складають лише 5% від загальних. Щось змінилося?