Минобороны запускает новую модель оборонных закупок для быстрого внедрения инноваций, - Федоров

Минобороны расширяет масштабы оборонных инноваций, в частности, запускает новую модель закупок.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Экспериментальный проект

"В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет новые технологии. Правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны.

Ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках. Инновации попадали в войска несистемно", — подчеркнул Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДОТ получил статус централизованной закупочной организации: упростят закупку пикапов для ВСУ

О каких ключевых изменениях идет речь?

Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.

Подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности.

Проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.

Читайте также: Закупки мин и боеприпасов для БПЛА на фронт рекордно выросли: за три месяца уже более 50% объемов 2025 года

"Этот проект вместе с предыдущими изменениями, касающимися нового подхода к оборонным закупкам БПЛА, направлен на то, чтобы обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.

Речь идет об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить возможности войск уже сейчас.

Это позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками", — пояснил министр.

"Наша задача — чтобы самые эффективные технологии максимально быстро попадали в войска и масштабировались", — резюмирует он.