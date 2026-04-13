Минобороны запускает новую модель оборонных закупок для быстрого внедрения инноваций, - Федоров

Минобороны расширяет масштабы оборонных инноваций, в частности, запускает новую модель закупок.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Экспериментальный проект

"В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет новые технологии. Правительство запустило экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для нужд обороны.

Ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках. Инновации попадали в войска несистемно", — подчеркнул Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДОТ получил статус централизованной закупочной организации: упростят закупку пикапов для ВСУ

О каких ключевых изменениях идет речь?

  • Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.
  • Подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности.
  • Проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.

Читайте также: Закупки мин и боеприпасов для БПЛА на фронт рекордно выросли: за три месяца уже более 50% объемов 2025 года

"Этот проект вместе с предыдущими изменениями, касающимися нового подхода к оборонным закупкам БПЛА, направлен на то, чтобы обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.

Речь идет об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить возможности войск уже сейчас.

Это позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками", — пояснил министр.

"Наша задача — чтобы самые эффективные технологии максимально быстро попадали в войска и масштабировались", — резюмирует он.

Як остогидло слухати цих базік,піарщиків і "хлопчиків з пісочниці" В них завжди,--нові ідеї,нові плани ,нові проекти,на ві іновації іт.інш . АЛЕ РЕАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕМАЄ, Території нші захоплює московська орда,знищуються міста і села,гинуть жінки.діти,старики. А головне невиправдані втрати ЗСУ. Корупція в МО зашкалює. Да меньше трендіть,а показуйте результат!
13.04.2026
Придумали як старі схеми по новому завести
13.04.2026
як пороблено-що не міністр оборони, то або зрадник, або ділітант, або двбойоб, або все разом.
13.04.2026
13.04.2026
Міноборони масштабує оборонні інновації, зокрема, запускає нову модель закупівель. (ГЕШЕФТ НАШЕ УСЬО))
13.04.2026
Усложнение и забюрократизованность новых закупок хитрозадый квартальщик- демагог назвал инновациями и новыми моделями.
13.04.2026
13.04.2026
Бла-бла-бла...
МО може конкретно відзвітувати, що вчасні поставки якісних *********** збільшилися скажімо на 10%?
Бо "інноваціями" та "спрощеною процедурою" "Богдану" не зарядиш.
Доповідали ще минулого року, що поставки далекобійних *********** до тієї ж "Богдани" складають лише 5% від загальних. Щось змінилося?
13.04.2026
яйця тепер по 25 гр?
13.04.2026
Так він же ні разу не служив! Що може в цьому тямити?
13.04.2026
Яйцекрад-Рєзніков служив, але це йому аж ніяк не завадило лише барижити на посаді і ні за що не відповідати.
13.04.2026
На жаль клоуни, блазні , шоумени у владі можуть створювати тальки свій піар , пропаганду на більше вони не здатні, тобто тупі , де технократи у владі?
13.04.2026
Закупівля інноваційних журналів обліку журналів входить у список?
13.04.2026
Інноваційна бусифікація 2.0
13.04.2026
 
 