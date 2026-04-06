ГОТ получил статус централизованной закупочной организации: упростят закупку пикапов для ВСУ

Правительство присвоило Государственному оператору тыла статус централизованной закупочной организации, что позволит упростить и ускорить закупку транспорта для подразделений Сил обороны за счет децентрализованных бюджетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

"Улучшаем процедуры закупок для Сил обороны. Агентство оборонных закупок ГОТ упростит закупку пикапов и другого транспорта для военных за счет децентрализованных бюджетов", - сообщила премьер-министр.

Что изменилось

  • Правительство предоставило ГОТ статус централизованной закупочной организации. Это означает, что агентство само будет работать с поставщиками, определять требования и проверять их.
  • Решение позволит проще закупать пикапы, востребованные для подразделений, а также мотоциклы, квадроциклы и багги.
  • Все это будет доступно в Prozorro Market.

Ускорение процесса закупок

Теперь военным не нужно самостоятельно проходить сложные процедуры. Достаточно выбрать технику в каталоге - система предложит проверенных поставщиков.

"Это ускорит закупки и снизит риски. В дальнейшем перечень товаров планируется расширять", - подчеркнула Свириденко.

