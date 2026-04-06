ДОТ отримав статус централізованої закупівельної організації: спростять закупівлю пікапів для ЗСУ

Уряд надав Державному оператору тилу статус централізованої закупівельної організації, що дозволить спростити та пришвидшити закупівлю транспорту для підрозділів Сил оборони за децентралізовані бюджети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у телеграмі.

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"Покращуємо процедури закупівель для Сил Оборони. Агенція оборонних закупівель ДОТ спростить закупівлю пікапів та іншого транспорту для військових за децентралізовані бюджети", - повідомила прем'єрка.

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Що змінилося

Міністр оборони Федоров роз'яснив: "Основний фокус — пікапи. Це одна з найбільш затребуваних категорій транспорту на фронті.

Агенція відповідатиме за ключові етапи закупівлі:

проведення ринкових консультацій;

формування та уніфікацію технічних вимог;

встановлення кваліфікаційних критеріїв;

відбір і перевірку постачальників.

Підрозділу достатньо вибрати категорію і специфікацію в каталозі — і система автоматично визначає постачальника з найкращою пропозицією серед перевірених.

Також на першому етапі до каталогу входять засоби мобільності, які забезпечують маневреність підрозділів:

мотоцикли,

квадроцикли та

багі

Пришвидшення процесу закупівель

Тепер військовим не потрібно самостійно проходити складні процедури. Достатньо обрати техніку в каталозі — система запропонує перевірених постачальників.

"Це пришвидшить закупівлі та зменшить ризики. Надалі перелік товарів планують розширювати", - наголосила Свириденко.

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