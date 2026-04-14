Програма "СвітлоДІМ": від сьогодні стартує прийом заявок у ще одній області України

14 квітня розпочинається прийом заявок від багатоквартирних будинків Харківської області за програмою "СвітлоДІМ". У межах Планів стійкості регіонів мешканці багатоповерхівок зможуть отримати компенсацію на обладнання, необхідне для забезпечення роботи інженерних систем під час блекаутів.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Хто може подати заявки?

ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків можуть подати заявку онлайн через платформу "Дія" на сайті програми "СвітлоДІМ" і отримати підтримку для забезпечення автономного живлення в періоди тривалих відключень електроенергії.

Програма доступна для будинків у Харкові та Харківській області, за винятком тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

"Держава надає від 100 до 300 тисяч грн на закупівлю енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів", ‒ уточнила Свириденко.

За її словами, від початку дії програми понад 1330 багатоквартирних будинків у Києві та Київській області вже отримали фінансування на суму понад 335 млн грн.

Умови участі в програмі

Для участі необхідно відкрити спеціальний рахунок з цільовим використанням в "Ощадбанку" або в іншому банку, що є учасником програми. Подати заявку онлайн можна на сайті програми.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік документів, які можуть подавати представники співвласників багатоквартирних будинків для участі в програмі "СвітлоДІМ". Відтепер підтвердити основні характеристики будинку ‒ поверховість, кількість під’їздів, наявність котелень тощо ‒ можна не лише технічним паспортом.

Для цього також достатньо надати документи про введення будинку в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації або сертифікат енергоефективності.