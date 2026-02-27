Програма "СвітлоДІМ": уряд спростив отримання допомоги

Кабінет Міністрів розширив перелік документів, які можуть подавати представники співвласників багатоквартирних будинків для отримання допомоги за програмою "СвітлоДІМ".

Відповідні зміни до постанови №106 схвалено, що суттєво спростить і прискорить процедуру, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

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Що змінилося?

Тепер підтвердити основні характеристики будинку ‒ поверховість, кількість під’їздів, наявність котелень тощо ‒ можна не лише технічним паспортом. Достатньо надати документи про введення будинку в експлуатацію, технічну інвентаризацію або сертифікат енергоефективності.

Головне, щоб у них містилися сторінки з адресою будинку та ключовими даними: поверховістю, кількістю під’їздів, планами поверхів, інформацією про інженерні системи тощо.

Якщо таких документів немає, їх може замінити довідка від органу місцевого самоврядування або його виконавчого органу (у Києві ‒ від районної державної адміністрації), яка містить зазначену інформацію.

Окрім того, врегульовано ситуацію, коли після завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію його адресу змінили. У такому разі представникам співвласників потрібно додати рішення про присвоєння нової адреси або про уточнення (зміну) окремих її реквізитів.

Як повідомлялося, в Україні розпочався прийом заявок на участь в урядовій програмі "СвітлоДІМ". Вона передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам для встановлення резервного електроживлення. Програма спрямована на те, щоб у разі відключень електроенергії в будинках залишалися світло, тепло, вода та зв’язок.