Стартувала програма "СвітлоДІМ": до 300 тис. грн на резервне живлення, - Кулеба

В Україні стартував прийом заявок на участь в урядовій програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для встановлення резервного електроживлення. Наразі програма працює у Києві та Київській області.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Що це за програма

Це урядова програма, яка передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення – щоб у разі відключень були світло, тепло, вода і зв'язок.

Як отримати гроші на електроживлення

Ви можете отримати від 100 000 до 300 000 гривень на автономне електроживлення для вашого будинку. Умови програми на сайті – svitlodim.gov.ua.

Після верифікації заявок кошти перераховуватимуться заявникам протягом 48 годин.





Для кого діє ця програма

Наразі програма працює в Києві та Київській області.