Новини
Стартувала програма "СвітлоДІМ": до 300 тис. грн на резервне живлення, - Кулеба

В Україні стартував прийом заявок на участь в урядовій програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для встановлення резервного електроживлення. Наразі програма працює у Києві та Київській області.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Що це за програма

Це урядова програма, яка передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення – щоб у разі відключень були світло, тепло, вода і зв'язок.

Як отримати гроші на електроживлення

Ви можете отримати від 100 000 до 300 000 гривень на автономне електроживлення для вашого будинку. Умови програми на сайті – svitlodim.gov.ua.

Після верифікації заявок кошти перераховуватимуться заявникам протягом 48 годин.

Для кого діє ця програма

Наразі програма працює в Києві та Київській області.

Як завжди, а інші міста - другий сорт.
30.01.2026 16:57 Відповісти
а на паливо до генераторів теж кошти виділяти будуть? з питаннями по паливу до міндічя чи галущенка звертатись?
30.01.2026 16:58 Відповісти
300 тисяч на автономне живлення?! У них досі "скумбрія по 8"?!
30.01.2026 18:46 Відповісти
"....державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення - щоб у разі відключень були світло, тепло , вода, і зв'язок ...'
Державна підтримка ?
З Державного бюджету ?
Звідки гроші в держбюджеті ? Це податки та інші платежі , що платять ВСІ громадяни України.
А державна підтримка ТІЛЬКИ багатоквартирним будинкам !
А одноквартирним будинкам , власники яких наповнюють держбюджет , не потрібно світло , тепло , вода ...?
Отже виходить , що власники одноквартирних будинків оплатять резервне живлення мешканцям багатоквартирних будинків .
Геніально!
30.01.2026 23:54 Відповісти
 
 