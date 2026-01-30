Стартувала програма "СвітлоДІМ": до 300 тис. грн на резервне живлення, - Кулеба
В Україні стартував прийом заявок на участь в урядовій програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає державну підтримку багатоквартирних будинків для встановлення резервного електроживлення. Наразі програма працює у Києві та Київській області.
Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Що це за програма
Це урядова програма, яка передбачає державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення – щоб у разі відключень були світло, тепло, вода і зв'язок.
Як отримати гроші на електроживлення
Ви можете отримати від 100 000 до 300 000 гривень на автономне електроживлення для вашого будинку. Умови програми на сайті – svitlodim.gov.ua.
Після верифікації заявок кошти перераховуватимуться заявникам протягом 48 годин.
Для кого діє ця програма
Наразі програма працює в Києві та Київській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Державна підтримка ?
З Державного бюджету ?
Звідки гроші в держбюджеті ? Це податки та інші платежі , що платять ВСІ громадяни України.
А державна підтримка ТІЛЬКИ багатоквартирним будинкам !
А одноквартирним будинкам , власники яких наповнюють держбюджет , не потрібно світло , тепло , вода ...?
Отже виходить , що власники одноквартирних будинків оплатять резервне живлення мешканцям багатоквартирних будинків .
Геніально!