Стартовала программа "СвітлоДІМ": до 300 тыс. грн на резервное питание, - Кулеба

світлодім

В Украине стартовал прием заявок на участие в правительственной программе "СвітлоДІМ", которая предусматривает государственную поддержку многоквартирных домов для установки резервного электропитания. Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Что это за программа

Это правительственная программа, которая предусматривает государственную поддержку многоквартирных домов на установку резервного питания – чтобы в случае отключений были свет, тепло, вода и связь.

Как получить деньги на электропитание

Вы можете получить от 100 000 до 300 000 гривен на автономное электропитание для вашего дома. Условия программы на сайте – svitlodim.gov.ua.

После верификации заявок средства будут перечисляться заявителям в течение 48 часов.

Для кого действует эта программа

Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области.

Як завжди, а інші міста - другий сорт.
30.01.2026 16:57 Ответить
а на паливо до генераторів теж кошти виділяти будуть? з питаннями по паливу до міндічя чи галущенка звертатись?
30.01.2026 16:58 Ответить
300 тисяч на автономне живлення?! У них досі "скумбрія по 8"?!
30.01.2026 18:46 Ответить
"....державну підтримку багатоквартирним будинкам на встановлення резервного живлення - щоб у разі відключень були світло, тепло , вода, і зв'язок ...'
Державна підтримка ?
З Державного бюджету ?
Звідки гроші в держбюджеті ? Це податки та інші платежі , що платять ВСІ громадяни України.
А державна підтримка ТІЛЬКИ багатоквартирним будинкам !
А одноквартирним будинкам , власники яких наповнюють держбюджет , не потрібно світло , тепло , вода ...?
Отже виходить , що власники одноквартирних будинків оплатять резервне живлення мешканцям багатоквартирних будинків .
Геніально!
30.01.2026 23:54 Ответить
 
 