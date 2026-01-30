Стартовала программа "СвітлоДІМ": до 300 тыс. грн на резервное питание, - Кулеба
В Украине стартовал прием заявок на участие в правительственной программе "СвітлоДІМ", которая предусматривает государственную поддержку многоквартирных домов для установки резервного электропитания. Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Что это за программа
Это правительственная программа, которая предусматривает государственную поддержку многоквартирных домов на установку резервного питания – чтобы в случае отключений были свет, тепло, вода и связь.
Как получить деньги на электропитание
Вы можете получить от 100 000 до 300 000 гривен на автономное электропитание для вашего дома. Условия программы на сайте – svitlodim.gov.ua.
После верификации заявок средства будут перечисляться заявителям в течение 48 часов.
Для кого действует эта программа
Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области.
Державна підтримка ?
З Державного бюджету ?
Звідки гроші в держбюджеті ? Це податки та інші платежі , що платять ВСІ громадяни України.
А державна підтримка ТІЛЬКИ багатоквартирним будинкам !
А одноквартирним будинкам , власники яких наповнюють держбюджет , не потрібно світло , тепло , вода ...?
Отже виходить , що власники одноквартирних будинків оплатять резервне живлення мешканцям багатоквартирних будинків .
Геніально!