Стартовала программа "СвітлоДІМ": до 300 тыс. грн на резервное питание, - Кулеба

В Украине стартовал прием заявок на участие в правительственной программе "СвітлоДІМ", которая предусматривает государственную поддержку многоквартирных домов для установки резервного электропитания. Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Что это за программа

Это правительственная программа, которая предусматривает государственную поддержку многоквартирных домов на установку резервного питания – чтобы в случае отключений были свет, тепло, вода и связь.

Как получить деньги на электропитание

Вы можете получить от 100 000 до 300 000 гривен на автономное электропитание для вашего дома. Условия программы на сайте – svitlodim.gov.ua.

После верификации заявок средства будут перечисляться заявителям в течение 48 часов.





Для кого действует эта программа

Сейчас программа работает в Киеве и Киевской области.