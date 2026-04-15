Свириденко і глава Мінфіну США Скотт Бессент обговорили інвестиції та санкції проти Росії

Україна та США продовжують координацію економічної та санкційної політики в умовах війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у соціальних мережах.

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Під час зустрічі зі Скоттом Бессентом сторони обговорили фінансову та енергетичну ситуацію в Україні, а також вплив подій на Близькому Сході на глобальні ринки.

Інвестиції та підтримка економіки

Окрему увагу було приділено розвитку Американсько-Українському інвестиційному фонду відбудови. Учасники зустрічі наголосили на важливості затвердження нових інвестиційних проєктів та домовилися про розширення можливостей фонду.

"Відзначили важливість затвердження чергових інвестиційних проєктів. Домовилися розширити можливості роботи URIF і створити фонд для співінвестування"

Крім того, обговорювалося питання страхування воєнних ризиків для інвесторів. За словами Свириденко, важливу роль у цьому можуть відіграти інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку, які здатні підтримати приватний капітал навіть в умовах війни.

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Санкції проти РФ та економічний тиск

Під час переговорів також розглянули питання посилення санкцій проти Росії. Українська сторона наголосила на необхідності розширення обмежень, зокрема щодо постачання компонентів для озброєння та скорочення доходів РФ від нафтогазового сектору.

У повідомленні зазначається, що позиція України залишається незмінною - економічний тиск на агресора має посилюватися.

Раніше Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови вже затвердив першу інвестицію, кошти з якої спрямують у технологічну компанію Sine Engineering.

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