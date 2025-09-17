США зробили перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови, створений у межах угоди про надра, - Свириденко
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови почав свою операційну роботу та отримав перший внесок.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави уряду, перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Україна подвоїть цей внесок, сформувавши стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн.
"Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала. Першими у фокусі — проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року", - розповіла прем'єрка.
Вона наголосила, що Фонд будується на принципі рівності.
"Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці", - зазначила глава уряду.
За словами Свириденко, це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.
"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", - додала очільниця Кабміну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми віддали свої цінні надра, ще й внески якісь робимо?
а, рудий розводіло, що робить?
торгує обіцянками по два три тижні?
дебілка свириденка, там твій гаспадін єрмачина в нью йорк збирається.
ти, там давай, будь готовою!!!
Ах,методичку оновили...