США зробили перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови, створений у межах угоди про надра, - Свириденко

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови почав свою операційну роботу та отримав перший внесок.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Україна подвоїть цей внесок, сформувавши стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн.

"Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала. Першими у фокусі — проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року", - розповіла прем'єрка.

Вона наголосила, що Фонд будується на принципі рівності.

"Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці", - зазначила глава уряду.

За словами Свириденко, це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України.

"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", - додала очільниця Кабміну.

