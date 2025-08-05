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Новини Американсько-Український фонд відбудови
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Україна працює зі США над розширенням інвестиційного фонду на оборонну сферу, - Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела телефонну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в своєму телеграм-каналі.

Співрозмовники говорили про посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Значну увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку анонсував Президент Зеленський – щодо виробництва і продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї.

Крім того, обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засідання Інвестиційного фонду Україна-США відбудеться у вересні, - Мінекономіки

"Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців. Також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Домовилися продовжити діалог на робочому рівні. Вдячна Сполученим Штатам за послідовну підтримку України та спільне прагнення до справедливого й стійкого миру", - розповіла Свириденко.

Автор: 

США (23968) Україна (6013) Свириденко Юлія (422) Бессент Скот (56)


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Топ коментарі
+3
фракція слуги наріту в повному складі

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05.08.2025 21:13 Відповісти
+2
Вона працює!
А шо там з 2 підозрами за корупцію?
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05.08.2025 20:55 Відповісти
+1
от мені цікаво, коли цю сосну зловлять на хабарі?
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05.08.2025 20:52 Відповісти
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от мені цікаво, коли цю сосну зловлять на хабарі?
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05.08.2025 20:52 Відповісти
Дала бы Трампу ради страны. Может и пошли бы инвестиции
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05.08.2025 21:07 Відповісти
Приходит старый генерал в публичный дом и заказывает мин@т. Заходят в номер и проститутка начала обслуживать клиента. Час обслуживает, второй, потом ей надоело и говорит: - Он же у вас не стоит! - А он не должен стоять. anekdotov.net, Он должен блестеть
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05.08.2025 21:16 Відповісти
вона не то шо дала трампу, вона все йому віддала.
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05.08.2025 21:35 Відповісти
минНЕТ!!!ТИШИНА А ТОЛЬКО ВАУ!!!!
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05.08.2025 21:33 Відповісти
На який процент відкату домовились? 🤔
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05.08.2025 20:55 Відповісти
Вона працює!
А шо там з 2 підозрами за корупцію?
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05.08.2025 20:55 Відповісти
Навіщо вона носить бутафорські окуляри? Шоу наше усьо?
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05.08.2025 20:56 Відповісти
Домовилися продовжити діалог на робочому рівні....А за що ж Ви "зелені зрадники" підписали здачу корисних копалин українського народу???,БЕЗПЕКИ ВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ -НУЛЬ.ЗБРОЇ ВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ -НУЛЬ,ФІНАНСІВ-НУЛЬ,КОРИСНІ КОПАЛИНИ -НУЛЬ...????
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05.08.2025 20:57 Відповісти
А! Послідовниця шмаркаля? То вже злили в унітаз? Чи перехідний період?🤣
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05.08.2025 21:00 Відповісти
Я, в фінансовій попі. Розгляну любе. Так вийшло по технічним причинам.
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05.08.2025 21:04 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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05.08.2025 21:36 Відповісти
Співчуваєш? Розумію. Можу пі,,,zдіти. В мене фінансовый кризис. Ето меня, не меня ШІ засттвить.
З ШІ,Я на ті.
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05.08.2025 21:46 Відповісти
Особисто я не бажаю чути брехуху, яка порушила всі закони і набрехала, коли подавала якісь папірці на санкції проти Порошенко. Я в дитинстві чув таке вираження про телятко: "обісралося, то стій", а вона нві, щось там "умничает".
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05.08.2025 21:08 Відповісти
В дитинстві?
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05.08.2025 21:47 Відповісти
фракція слуги наріту в повному складі

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05.08.2025 21:13 Відповісти
спікера забув.
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05.08.2025 22:26 Відповісти
інвестиційний фонд України мрії зеленського:
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05.08.2025 21:13 Відповісти
 
 