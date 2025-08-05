Україна працює зі США над розширенням інвестиційного фонду на оборонну сферу, - Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела телефонну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в своєму телеграм-каналі.

Співрозмовники говорили про посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах. Значну увагу приділили потенційній оборонній угоді, яку анонсував Президент Зеленський – щодо виробництва і продажу українських дронів, а також можливу закупівлю американської зброї.

Крім того, обговорили запуск Американсько-українського інвестиційного фонду.

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"Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців. Також порушили питання посилення санкційного тиску і співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Домовилися продовжити діалог на робочому рівні. Вдячна Сполученим Штатам за послідовну підтримку України та спільне прагнення до справедливого й стійкого миру", - розповіла Свириденко.