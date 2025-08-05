Украина работает с США над расширением инвестиционного фонда на оборонную сферу, - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем телеграм-канале.

Собеседники говорили об усилении сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах. Значительное внимание уделили потенциальной оборонной сделке, которую анонсировал президент Зеленский - по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия.

Кроме того, обсудили запуск Американско-украинского инвестиционного фонда.

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"Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев. Также подняли вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Договорились продолжить диалог на рабочем уровне. Благодарна Соединенным Штатам за последовательную поддержку Украины и общее стремление к справедливому и устойчивому миру", - рассказала Свириденко.