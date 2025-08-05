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Новости Американско-Украинский фонд восстановления
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Украина работает с США над расширением инвестиционного фонда на оборонную сферу, - Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем телеграм-канале.

Собеседники говорили об усилении сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах. Значительное внимание уделили потенциальной оборонной сделке, которую анонсировал президент Зеленский - по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия.

Кроме того, обсудили запуск Американско-украинского инвестиционного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Инвестиционного фонда Украина-США состоится в сентябре, - Минэкономики

"Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев. Также подняли вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Договорились продолжить диалог на рабочем уровне. Благодарна Соединенным Штатам за последовательную поддержку Украины и общее стремление к справедливому и устойчивому миру", - рассказала Свириденко.

Автор: 

США (27642) Украина (45065) Свириденко Юлия (195) Скотт Бессент (52)


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Топ комментарии
+3
фракція слуги наріту в повному складі

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05.08.2025 21:13 Ответить
+2
Вона працює!
А шо там з 2 підозрами за корупцію?
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05.08.2025 20:55 Ответить
+1
от мені цікаво, коли цю сосну зловлять на хабарі?
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05.08.2025 20:52 Ответить
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от мені цікаво, коли цю сосну зловлять на хабарі?
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05.08.2025 20:52 Ответить
Дала бы Трампу ради страны. Может и пошли бы инвестиции
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05.08.2025 21:07 Ответить
Приходит старый генерал в публичный дом и заказывает мин@т. Заходят в номер и проститутка начала обслуживать клиента. Час обслуживает, второй, потом ей надоело и говорит: - Он же у вас не стоит! - А он не должен стоять. anekdotov.net, Он должен блестеть
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05.08.2025 21:16 Ответить
вона не то шо дала трампу, вона все йому віддала.
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05.08.2025 21:35 Ответить
минНЕТ!!!ТИШИНА А ТОЛЬКО ВАУ!!!!
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05.08.2025 21:33 Ответить
На який процент відкату домовились? 🤔
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05.08.2025 20:55 Ответить
Вона працює!
А шо там з 2 підозрами за корупцію?
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05.08.2025 20:55 Ответить
Навіщо вона носить бутафорські окуляри? Шоу наше усьо?
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05.08.2025 20:56 Ответить
Домовилися продовжити діалог на робочому рівні....А за що ж Ви "зелені зрадники" підписали здачу корисних копалин українського народу???,БЕЗПЕКИ ВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ -НУЛЬ.ЗБРОЇ ВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ -НУЛЬ,ФІНАНСІВ-НУЛЬ,КОРИСНІ КОПАЛИНИ -НУЛЬ...????
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05.08.2025 20:57 Ответить
А! Послідовниця шмаркаля? То вже злили в унітаз? Чи перехідний період?🤣
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05.08.2025 21:00 Ответить
Я, в фінансовій попі. Розгляну любе. Так вийшло по технічним причинам.
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05.08.2025 21:04 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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05.08.2025 21:36 Ответить
Співчуваєш? Розумію. Можу пі,,,zдіти. В мене фінансовый кризис. Ето меня, не меня ШІ засттвить.
З ШІ,Я на ті.
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05.08.2025 21:46 Ответить
Особисто я не бажаю чути брехуху, яка порушила всі закони і набрехала, коли подавала якісь папірці на санкції проти Порошенко. Я в дитинстві чув таке вираження про телятко: "обісралося, то стій", а вона нві, щось там "умничает".
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05.08.2025 21:08 Ответить
В дитинстві?
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05.08.2025 21:47 Ответить
фракція слуги наріту в повному складі

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05.08.2025 21:13 Ответить
інвестиційний фонд України мрії зеленського:
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05.08.2025 21:13 Ответить
 
 