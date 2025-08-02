Заседание Инвестиционного фонда Украина-США состоится в сентябре, - Минэкономики

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев анонсировал заседание Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления в сентябре.

Об этом он рассказал журналистам в субботу, 2 августа, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В сентябре будет много новостей: и заседание фонда, и визиты будут. США смотрят на то, какие инвестиции могут делать в этот фонд",- сказал глава Минэкономики.

Он также рассказал, что в ближайшее время правительство выполнит индикатор Плана Украины по запуску международных тендеров соглашений по распределению продукции (СРП), который был запланирован на второй квартал этого года.

По словам министра, проект постановления правительства уже подготовлен и его принятие немного затянулось из-за изменений в Кабинете министров.

Читайте также: Свириденко встретилась с Дэвис: обсудили запуск Инвестиционного фонда США-Украина и оборонные соглашения