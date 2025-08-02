Засідання Інвестиційного фонду Україна-США відбудеться у вересні, - Мінекономіки

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев анонсував засідання Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови у вересні.

Про це він розповів журналістам у суботу, 2 серпня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У вересні буде багато новин: і засідання фонду, і візити будуть. США дивляться на те, які інвестиції можуть робити до цього фонду",- сказав очільник Мінекономіки.

Він також розповів, що найближчим часом уряд виконає індикатор Плану України щодо запуску міжнародних тендерів угод з розподілу продукції (УРП), який був запланований на другий квартал цього року.

За словами міністра, проєкт постанови уряду вже підготовлений й його прийняття трохи затягнулося через зміни в Кабінеті міністрів.

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