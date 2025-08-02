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Новини Американсько-Український фонд відбудови
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Засідання Інвестиційного фонду Україна-США відбудеться у вересні, - Мінекономіки

США та Україна

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев анонсував засідання Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови у вересні.

Про це він розповів журналістам у суботу, 2 серпня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У вересні буде багато новин: і засідання фонду, і візити будуть. США дивляться на те, які інвестиції можуть робити до цього фонду",- сказав очільник Мінекономіки.

Він також розповів, що найближчим часом уряд виконає індикатор Плану України щодо запуску міжнародних тендерів угод з розподілу продукції (УРП), який був запланований на другий квартал цього року.

За словами міністра, проєкт постанови уряду вже підготовлений й його прийняття трохи затягнулося через зміни в Кабінеті міністрів.

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Автор: 

США (23948) фонд (269) Соболев Олексій (7) відбудова (373)


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« преЗЕдент з офісу був сором'язний відбудовувач. Вся істота його протестувала проти відбудовування, але не відбудовувати він не міг.
Він відбудовував, і йому було соромно. Відбудовував він завжди, завжди соромився, і через те його добре голені щічки завжди горіли рум'янцем замішання, сором'язності, ніяковості й конфузу.
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03.08.2025 01:15 Відповісти
 
 